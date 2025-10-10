Descoperire extraordinară făcută de experți: Giganți îngropați găsiți pe fundul Mării Nordului, ce schimbă istoria VIDEO

O echipă de oameni de știință de la Universitatea din Manchester și din Norvegia, care a realizat un studiu publicat în celebra revistă Nature Communications Earth & Environment, a făcut o descoperire extraordinară. Experții au găsit niște giganți îngropați pe fundul Mării Nordului, care schimbă istoria geologiei.

Ei au descoperit structuri masive îngropate care răstoarnă un principiu fundamental al geologiei. Ceea ce pare la prima vedere a fi doar fundul mării ascunde ceva mult mai ciudat, potrivit Daily Galaxy.

Adânc sub apele agitate ale Mării Nordului, ceva ciudat pune la îndoială chiar regulile care i-au ghidat pe geologi timp de peste trei secole. Folosind imagini seismice de înaltă rezoluție și date de la puțuri, cercetătorii au descoperit creste și movile masive îngropate, care se întind pe mii de kilometri pătrați, care par să răstoarne stratificarea sedimentară cu susul în jos.

Studiul, publicat în Nature’s Communications Earth & Environment, descrie o clasă complet nouă de structuri numite „sinkite” - corpuri de nisip mai tinere și mai dense care s-au scufundat inexplicabil sub straturi de noroi mai vechi și mai ușoare, cunoscute sub numele de „floatite”. Descoperirile au fost conduse de profesorul Mads Huuse de la Universitatea din Manchester, care a descris procesul ca fiind „o scară de inversiune geologică pe care nu am mai văzut-o niciodată”.

Secțiuni seismice ale fundului mării dezvăluie formațiuni nisipoase zimțate, asemănătoare păstăilor, care se întind pe o regiune de 50.000 km². Acestea sunt înconjurate de plute ascendente de mâzgă biogenă, un nămol poros compus din rămășițe antice de plancton. Ceea ce a cauzat inversarea acestei stratificări nu este doar o curiozitate geologică - poate avea implicații importante pentru stocarea carbonului, siguranța subterană și infrastructura fundului mării.

Și mai remarcabil este faptul că structurile nu par a fi ciudățenii antice. În condiții potrivite, inversiuni similare determinate de flotabilitate s-ar putea întâmpla din nou. Acest lucru îi ține pe companiile energetice și pe climatologii să fie atenți.

Niciodată nu s-a văzut așa ceva

În centrul acestei descoperiri se află o interacțiune între tectonică și fizica sedimentelor. Potrivit cercetătorilor, sinkitele s-au format atunci când trepidațiile seismice din timpul epocilor Miocen și Pliocen au declanșat un proces cunoscut sub numele de lichefiere. Acesta este procesul în care nisipul saturat își pierde rezistența și se comportă ca un fluid, un fenomen bine documentat în timpul cutremurelor, așa cum este explicat de US Geological Survey.

În mod normal, nisipul se află deasupra unui nămol mai moale, dar aici nisipul era mai dens - și, odată lichefiat de cutremure, a început să se scufunde prin fracturi în nămolul mai slab. Aceste fisuri, cunoscute sub numele de falii poligonale, au acționat ca niște canale de drenaj. Pe măsură ce nisipul se îndrepta în jos, nămolul mai ușor era deplasat în sus în plăci plutitoare, inversând stivuirea normală a straturilor Pământului.

„Gândiți-vă la asta ca la nisipurile mișcătoare sub o trambulină”, a spus Huuse. „Nisipul se scufundă și împinge covorașul moale de nămol în sus în blocuri. În timp, acest lucru a creat creste vaste, zimțate, ascunse sub fundul mării.”

Acest proces, numit inversiune stratigrafică, nu este complet nou în geologie - dar niciodată până acum nu a fost documentat la această scară, cu dovezi structurale atât de clare și amprente geochimice potrivite între nisipurile intruzive și omologii lor suprapuse.

Marea Nordului ar putea fi primul loc în care aceste structuri gigantice inversate au fost documentate oficial, dar s-ar putea să nu fie ultimul. Autorii sugerează că inversiuni similare ale sedimentelor determinate de flotabilitate ar putea apărea oriunde nisipul dens și mobil se află deasupra nămolului poros, în special în bazinele marine active seismic.

Regiuni precum Golful Mexic, Marea Chinei de Sud sau largul coastei Japoniei și Noii Zeelande prezintă toate o dinamică similară a sedimentelor - și își pot ascunde propriile anomalii subterane, care așteaptă doar să fie cartografiate.

