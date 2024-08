Savanții au făcut o descoperire neobișnuită: O lume nemaivăzută ciudată găsită sub Antarctica VIDEO

O lume nouă ciudată a fost descoperită sub Antarctica FOTO: Universitatea Goteborg

Un grup internațional de savanți din Statele Unite, Suedia, Marea Britanie și Canada, care a realizat un studiu amplu publicat în revista Science Advances pe 31 iulie 2024, a făcut o descoperire de senzație, neobișnuită. Experții au găsit sub gheața din Antarctica o lume nouă ciudată. O dronă subacvatică, care a cartografiat partea ascunsă a unei zone a continentului alb, a dezvăluit un peisaj dramatic de crăpături adânci, terase sculpturale și gropi largi săpate în gheață.

Oamenii de știință din echipa de cercetători au publicat imagini cu partea inferioară a platformei de gheață ca parte a unui nou studiu, care a fost menit să ajute la măsurarea zonei gheții care se topește rapid din Antarctica, din cauza încălzirii globale, potrivit Futurism.

Imaginile dezvăluie un peisaj ciudat de gheață, aparent modelat și sculptat de valurile puternice ale oceanului, topindu-se și devorând aceste banchize de gheață uriașe din Antarctica.

„Nu mă puteam opri să mă uit la asta”, a declarat Anna Wahlin, oceanograf de la Universitatea din Göteborg, Suedia și prima autoare a studiului din revista science Advances. „Nu aveam idee că ar putea arăta așa”.

Wahlin și cercetătorii s-au bazat pe colegul lor robotizat de 20 de picioare lungime, o dronă subacvatică numită Ran, pentru a înota sub zona Dotson din Antarctica de Vest pentru a captura partea inferioară ascunsă a acesteia folosind un sonar.

Imaginile de la dronă sunt utile, deoarece schimbă înțelegerea oamenilor de știință cu privire la modul în care valurile oceanului influențează evoluția straturilor de gheață pe măsură ce se topesc.

Peter Davis, oceanograf și colaborator la studiul British Antarctic Survey, a declarat că oamenii de știință au crezut că valurile vor netezi adâncimile apoase ascunse ale platformei de gheață, dar imaginile de la dronă arată clar că nu este cazul. „Arăta ca o plajă după ce s-a spart valul”, a spus el despre partea inferioară.

Această bogăție de informații ar putea ajuta oamenii de știință să prezică creșteri mai precise ale nivelului mării ca urmare a încălzirii globale, a declarat David Holland, profesor de matematică și științe oceanice de la New York.

Și aceste informații ne pot informa și despre cum să facem mai rezistente orașele și cartierele importante din zonele joase, care sunt în pericol de a fi inundate de creșterea nivelului mării. Să sperăm doar că societatea acordă atenție la ceea ce ne spun rafturile de gheață.

Formele ciudate sub formă de lacrimă au fost descoperite sub platforma de gheață Dotson, în vestul Antarcticii, în 2022, când un vehicul operat de la distanță (ROV) a pătruns la 10 mile (17 kilometri) sub ghețar și a călătorit mai mult de 600 mile (1.000 km) de-a lungul părții inferioare a gheții.

„Pentru a înțelege ciclul gheții din Antarctica și modul în care gheața ajunge de pe continent în ocean, trebuie să înțelegem cum se topește de dedesubt, un proces care este la fel de important ca și mutarea gheții de pe uscat în ocean”, a declarat Anna Wåhlin, profesor de oceanografie la Universitatea din Göteborg.

Dotson Ice Shelf este o bucată de gheață plutitoare cu o lățime de 30 de mile (50 km) de șapte ori mai mare decât orașul New York, situată pe coasta Marie Byrd Land din Antarctica de Vest. Face parte din calota glaciară a Antarcticii de Vest, care are ghețari care se mișcă dramatic, ce ar putea duce la creșterea nivelului mării cu aproximativ 11 picioare (3,4 m) dacă în cele din urmă vor duce la prăbușire întregul strat, conform Live Science.

Dar, în mod neașteptat, experții au descoperit că, în loc să fie netedă, baza ghețarului este presărată cu forme ca niște lacrimi, care ies din vârfuri și văi de gheață. Unele dintre aceste forme au o lungime de până la 1.300 de picioare (400 m). Cercetătorii cred că aceste modele ciudate sunt create de topirea neuniformă, pe măsură ce apa se mișcă odată cu rotirea Pământului pe partea inferioară a ghețarului.

