Descoperire neobișnuită ce surprinde savanții: Un obiect care a lovit o casă este mai vechi decât Pământul VIDEO

Locuitorii din Georgia și statele vecine din America au rămas uimiți de un eveniment neașteptat, sute de observații și un zgomot puternic s-au produs în zona metropolitană din Atlanta. Savanții au făcut o descoperire neobișnuită și au constatat că obiectul venit din spațiu, care a lovit o casă, este mai vechi decât Pământul. Meteoritul, care a călătorit cu 1 km pe secundă prin atmosferă, a trecut prin acoperișul unei locuințe, are o vechime de 4,56 miliarde de ani, spun experții.

Mingea de foc era un meteorit cu 20 de milioane de ani mai vechi decât Pământul, a stabilit un om de știință. Într-un comunicat de presă, geologul planetar Scott Harris de la Universitatea din Georgia, Statele Unite, a declarat că a ajuns la această concluzie după ce a examinat 23 de grame de fragmente dintr-un meteorit, care i-au fost furnizate după ce roca spațială a străpuns casa unui bărbat și i-a lovit podeaua în comunitatea McDonough din comitatul Henry, potrivit BBC.

Ads

Ulterior, Harris a examinat fragmentele la microscop și a stabilit că provin dintr-un meteorit care s-a format cu 4,56 miliarde de ani mai devreme. Experții estimează că Pământul are aproximativ 4,54 miliarde de ani.

„Acest meteorit anume care a intrat în atmosferă are o istorie lungă înainte de a ajunge la solul din McDonough”, a spus Harris în comunicatul de presă. El a explicat că roca spațială aparținea unui grup de asteroizi „din centura principală de asteroizi dintre Marte și Jupiter, pe care acum credem că îl putem lega de destrămarea unui asteroid mult mai mare, acum aproximativ 470 de milioane de ani”.

Potrivit lui Harris, proprietarul casei i-a raportat că a continuat să găsească particule de praf spațial în jurul camerei sale de zi, provenite de la impactul cu asteroidul.

Harris a spus că el și colegii săi de la Universitatea din Georgia și de la Universitatea de Stat din Arizona intenționează să își prezinte descoperirile comitetului de nomenclatură al Societății Meteorologice, care supraveghează denumirea noilor meteoriți. Harris a spus că echipa sa a propus să numească subiectul său Meteoritul McDonough.

Ads

Eveniment rar, o dată la câteva decenii

Universitatea din Georgia a declarat că meteoritul studiat de Harris și colegii săi a fost al 27-lea recuperat în istoria statului, care a fost fondat în 1788. Acesta a fost printre cei șase meteoriți din acel grup a căror cădere a fost martoră.

„Acesta este ceva ce era de așteptat o dată la câteva decenii și nu de mai multe ori” într-un timp relativ scurt, așa cum s-a întâmplat până acum, a spus Harris. „Tehnologia modernă, pe lângă un public atent, ne va ajuta să recuperăm tot mai mulți meteoriți.”

Analiza unor astfel de roci spațiale este crucială pentru înțelegerea posibilei amenințări reprezentate de asteroizi mult mai mari și mai periculoși, a adăugat Harris.

„Într-o zi va exista o oportunitate, și nu știm niciodată când va fi, ca ceva mare să lovească și să creeze o situație catastrofală”, a remarcat Harris. „Dacă ne putem proteja împotriva acestui lucru, vrem să o facem.”

În ceea ce privește cazul observat la McDonough, meteoritul s-a prăbușit la pământ în jurul orei 12:30, producând un bubuit puternic și zguduind casele din Atlanta, au declarat oficialii. Imaginile și videoclipurile cu mingea de foc arzătoare – vizibilă, se pare, din Carolina de Nord și de Sud – s-au răspândit rapid.

Ads