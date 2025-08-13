Descoperire neobișnuită ce surprinde savanții: Un obiect care a lovit o casă este mai vechi decât Pământul VIDEO

Autor: George Titus Albulescu
Miercuri, 13 August 2025, ora 01:04
409 citiri
Descoperire neobișnuită ce surprinde savanții: Un obiect care a lovit o casă este mai vechi decât Pământul VIDEO
Un meteorit a lovit o casă în Atlanta, SUA FOTO: Captură BBC YouTube

Locuitorii din Georgia și statele vecine din America au rămas uimiți de un eveniment neașteptat, sute de observații și un zgomot puternic s-au produs în zona metropolitană din Atlanta. Savanții au făcut o descoperire neobișnuită și au constatat că obiectul venit din spațiu, care a lovit o casă, este mai vechi decât Pământul. Meteoritul, care a călătorit cu 1 km pe secundă prin atmosferă, a trecut prin acoperișul unei locuințe, are o vechime de 4,56 miliarde de ani, spun experții.

Mingea de foc era un meteorit cu 20 de milioane de ani mai vechi decât Pământul, a stabilit un om de știință. Într-un comunicat de presă, geologul planetar Scott Harris de la Universitatea din Georgia, Statele Unite, a declarat că a ajuns la această concluzie după ce a examinat 23 de grame de fragmente dintr-un meteorit, care i-au fost furnizate după ce roca spațială a străpuns casa unui bărbat și i-a lovit podeaua în comunitatea McDonough din comitatul Henry, potrivit BBC.

Ulterior, Harris a examinat fragmentele la microscop și a stabilit că provin dintr-un meteorit care s-a format cu 4,56 miliarde de ani mai devreme. Experții estimează că Pământul are aproximativ 4,54 miliarde de ani.

„Acest meteorit anume care a intrat în atmosferă are o istorie lungă înainte de a ajunge la solul din McDonough”, a spus Harris în comunicatul de presă. El a explicat că roca spațială aparținea unui grup de asteroizi „din centura principală de asteroizi dintre Marte și Jupiter, pe care acum credem că îl putem lega de destrămarea unui asteroid mult mai mare, acum aproximativ 470 de milioane de ani”.

Potrivit lui Harris, proprietarul casei i-a raportat că a continuat să găsească particule de praf spațial în jurul camerei sale de zi, provenite de la impactul cu asteroidul.

Harris a spus că el și colegii săi de la Universitatea din Georgia și de la Universitatea de Stat din Arizona intenționează să își prezinte descoperirile comitetului de nomenclatură al Societății Meteorologice, care supraveghează denumirea noilor meteoriți. Harris a spus că echipa sa a propus să numească subiectul său Meteoritul McDonough.

Eveniment rar, o dată la câteva decenii

Universitatea din Georgia a declarat că meteoritul studiat de Harris și colegii săi a fost al 27-lea recuperat în istoria statului, care a fost fondat în 1788. Acesta a fost printre cei șase meteoriți din acel grup a căror cădere a fost martoră.

„Acesta este ceva ce era de așteptat o dată la câteva decenii și nu de mai multe ori” într-un timp relativ scurt, așa cum s-a întâmplat până acum, a spus Harris. „Tehnologia modernă, pe lângă un public atent, ne va ajuta să recuperăm tot mai mulți meteoriți.”

Analiza unor astfel de roci spațiale este crucială pentru înțelegerea posibilei amenințări reprezentate de asteroizi mult mai mari și mai periculoși, a adăugat Harris.

„Într-o zi va exista o oportunitate, și nu știm niciodată când va fi, ca ceva mare să lovească și să creeze o situație catastrofală”, a remarcat Harris. „Dacă ne putem proteja împotriva acestui lucru, vrem să o facem.”

În ceea ce privește cazul observat la McDonough, meteoritul s-a prăbușit la pământ în jurul orei 12:30, producând un bubuit puternic și zguduind casele din Atlanta, au declarat oficialii. Imaginile și videoclipurile cu mingea de foc arzătoare – vizibilă, se pare, din Carolina de Nord și de Sud – s-au răspândit rapid.

Ministrul Energiei nu se dezice de finul pe care l-a numit în conducerea Hidroelectrica, nici după ce a revocat nominalizarea. "E perfect legal"
Ministrul Energiei nu se dezice de finul pe care l-a numit în conducerea Hidroelectrica, nici după ce a revocat nominalizarea. "E perfect legal"
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a revocat nominalizarea lui Alin Ioan Demian pentru funcția de administrator provizoriu în Consiliul de Supraveghere al Hidroelectrica, după ce în presă au...
Nicușor Dan a gustat "zeama" din Republica Moldova și i-a plăcut. "Nu pot să zic că asta-i mai bună ca cea de la mama soacră de la Vaslui. Nu am voie" VIDEO
Nicușor Dan a gustat "zeama" din Republica Moldova și i-a plăcut. "Nu pot să zic că asta-i mai bună ca cea de la mama soacră de la Vaslui. Nu am voie" VIDEO
Președintele României Nicușor Dan a postat, pe pagina personală de Facebook, marți, 12 august, un videoclip cu vizita privată făcută în Republica Moldova, alături de partenera sa de...
#descoperire neobisnuita, #meteorit cazut pamant, #meteorit cazut SUA video, #meteoriti cazuti pamant , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Ar fi lovitura verii: 350.000.000Euro pentru Kylian Mbappe
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: razboiul nu se termina dupa intalnirea din Alaska. Care e urmatoarea tara vizata de "o operatiune militara speciala"
Adevarul.ro
Andrei Caramitru, semnal de alarma despre IQ-ul romanilor: "Se rezolva doar cu iod"

Ep. 117 - ATENTIE: Poți rămâne fără bani!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Descoperire neobișnuită ce surprinde savanții: Un obiect care a lovit o casă este mai vechi decât Pământul VIDEO
  2. Mesajul unui lider din Europa pentru Trump, ce poate schimba totul: I-a spus un lucru groaznic despre Putin
  3. Libertatea de exprimare, "grav" încălcată în Franța, Germania și Marea Britanie, acuză Departamentul de Stat al SUA VIDEO
  4. Kievul dezvăluie negocieri secrete între Rusia și India pentru un nou pact militar în perioada 2025–2026
  5. Zelenski i-a mulțumit lui Nicușor Dan și României pentru sprijinul acordat până acum. "Abia așteptăm să-l primim pe domnul președinte în Ucraina"
  6. SUA au confiscat serverele și 1 milion de dolari în bitcoini de la hackerii ruși
  7. Cine ar putea fi următorul lider al Coreei de Nord, un stat profund patriarhal și puternic militarizat
  8. Un bărbat a murit sufocat după ce soția sa "obeză" s-a împiedicat, a căzut peste el și nu s-a mai putut ridica
  9. Pacea nu intră în negocieri. Ce așteaptă Kremlinul de la întâlnirea Trump-Putin
  10. Kremlinul încearcă să inflameze tensiunile dintre Kiev și Varșovia, avertizează prim-ministrul polonez