NASA face o descoperire neobișnuită: Totul e negru pe 80 de km în deșert VIDEO

Agenția americană NASA a făcut o descoperire neobișnuită de la bordul Stației Spațiale Internaționale, datorită observațiilor efectuate de către unul dintre astronauții săi, aflați la o distanță de peste 400 de kilometri de planeta noastră. O fotografie luată din spațiu dezvăluie o porțiune cu totul neagră din deșertul New Mexico, pe o lungime de 80 de kilometri.

Fluxul masiv de lavă antică văzută din spațiu arată ca o cicatrice neagră uriașă pe deșertul New Mexico. Acesta este unul dintre cele mai mari de pe Pământ, potrivit Live Science.

Un astronaut al NASA de la bordul Stației Spațiale Internaționale (ISS) a prins o fotografie uimitoare a unui flux de lavă antic, care se întinde în deșertul din New Mexico. De sus, râul înghețat al stâncii vulcanice arată ca o cicatrice întunecată sculptată în deșertul din jur.

Fluxul de lavă bazaltică, cunoscut sub numele de Carrizozo Malpaís, acoperă aproximativ 130 de mile (337 kilometri pătrați) și are o lungime de aproximativ 50 de mile (80 kilometri). Este situat în apropiere de Carrizozo, un oraș din deșertul Chihuahuan din New Mexico și este unul dintre cele mai mari fluxuri de lavă care s-au format pe Pământ în ultimii 10.000 de ani, potrivit Studiului Geologic al SUA (USGS).

Erupția care a dat naștere la Carrizozo Malpaís a început în urmă cu aproximativ 5.000 de ani și a durat între 20 și 30 de ani. În acea perioadă, magma a ieșit încet din pământ dintr-un vulcan subteran, care de atunci a devenit latent. Tuburile de lavă izolate de sub suprafață au întins roca topită pe o suprafață neobișnuit de mare, potrivit USGS.

Noua imagine este un mozaic din patru fotografii realizate pe 30 iunie de un astronaut neidentificat din echipajul Expediției 67 de la bordul ISS. Fotografia, care este una dintre cele mai detaliate imagini aeriene ale fluxului de lavă luat vreodată, a fost lansată online de către Observatorul NASA Earth.

Majoritatea lavei din imagine a ieșit dintr-o mică aerisire, de 88 de picioare înălțime (27 de metri), pe care localnicii au numit-o „Little Black Peak”, situată la capătul nordic al câmpului de lavă (partea stângă a imaginii). Ventilatorul se află în mijlocul unei zone de crustă firavă, cunoscută sub numele de linia Capitan, unde magma se ridică cu ușurință prin crusta Pământului și erupe la suprafață, potrivit USGS.

Aspectul neuniform și texturat al lavei înghețate este rezultatul fisurilor, a prăbușirii și depresiunii din roca vulcanică, potrivit Observatorului Pământului. Un drum principal și o cale ferată traversează capătul nordic al câmpului de lavă.

Câmpul antic de lavă poate părea lipsit de viață de sus, din spațiu, dar o serie de specii de plante din deșert, cum ar fi cactușii, florile perene și copacii de ienupăr, pot crește în magma înghețată, potrivit Observatorului Pământului.

