Oamenii de știință au făcut descoperirea secolului: Un nou continent găsit pe Pământ, pierdut în istorie VIDEO

Lumea noastră rămâne un loc plin de secrete și mistere, iar acum oamenii de știință de la Universitățile Derby, Marea Britanie și Uppsala din Suedia au făcut descoperirea secolului: un nou continent pe Pământ. Timp de aproape 400 de ani, savanții au speculat existența unui nou continent denumit Zeelandia, care a dispărut misterios sub oceanul Pacific de Sud.

Însă acum s-a recunoscut oficial ca al optulea continent al Pământului, această lume scufundată, care rescrie geografia planetei noastre. Cu o suprafață incredibilă de 1.890.000 de mile pătrate (4.895.077 km pătrați), această masă de uscat „lipsă” se află în mare parte sub apă, ascunsă sub 2 kilometri de ocean, potrivit Daily Galaxy.

Continentul, cunoscut și sub numele de Te Riu-a-Māui în limba Māori, a fost anunțat ca o ipoteză pentru prima dată în 1642 de exploratorul olandez Abel Tasman, însă existența sa a scăpat cercetătorilor până la progresele recente în geologie și tehnologie. Această descoperire istorică nu numai că redefinește înțelegerea noastră asupra geografiei Pământului, dar ridică și întrebări intrigante despre istoria continentelor și forțele care modelează planeta noastră.

Povestea Zealandiei începe acum aproape 500 de milioane de ani, ca parte a supercontinentului Gondwana, care includea și Antarctica, Australia, America de Sud și Africa din zilele noastre. Acum aproximativ 100 de milioane de ani, forțele geologice au început să despartă Gondwana, iar Zealandia s-a separat încet de estul Australiei.

Cu toate acestea, spre deosebire de majoritatea celorlalte continente, Zealandia a cunoscut o scădere semnificativă. Aproximativ 94% din masa continentală s-a scufundat sub ocean, lăsând deasupra apei doar părți din Noua Zeelandă și Noua Caledonie de astăzi.

Motivele exacte din spatele scufundării dramatice a Zealandiei rămân un mister. Oamenii de știință presupun că o combinație de întindere tectonică și subțiere a scoarței a jucat un rol major. Aceste procese au lăsat continentul ascuns sub straturi de sedimente oceanice, ceea ce îl face extrem de dificil de localizat.

Conceptul de Zealandia a căpătat amploare în 2017, când cercetătorii de la GNS Science, Crown Research Institute din Noua Zeelandă pentru geologie, au utilizat tehnici moderne de cartografiere și forare a fundului mării pentru a contura limitele continentului scufundat. Cu toate acestea, comunitatea științifică a ezitat să recunoască oficial Zealandia drept continent din cauza caracteristicilor sale unice.

O provocare majoră în studierea Zealandiei a fost adâncimea sa, cu o mare parte din masa continentală aflată la peste 2 kilometri sub apă. „Este destul de greu să faci descoperiri atunci când totul se află la 2 kilometri sub apă, iar straturile pe care trebuie să le probezi se află și la 500 de metri sub fundul mării”, a explicat Robert Sutherland, profesor de geofizică la Universitatea Victoria din Wellington.

„Este o adevărată provocare să ieși și să explorezi un asemenea continent. Așadar, este nevoie de mult timp, bani și efort pentru a merge pe nave și a cerceta regiunile.” În ciuda acestor obstacole, oamenii de știință au reușit să adune dovezi care susțin statutul continental al Zealandiei. Printre acestea se numără compoziția sa geologică distinctă, care se aliniază criteriilor utilizate pentru definirea continentelor.

Redescoperirea Zealandiei exemplifică modul în care cele mai mari secrete ale Pământului pot rămâne ascunse la vedere, sfidând înțelepciunea și așteptările convenționale. În ciuda dimensiunii sale uriașe - aproape două treimi din suprafața Australiei - natura sa subacvatică a făcut-o ușor de trecut cu vederea.

„Acesta este un exemplu al modului în care ceva foarte evident poate dura ceva timp până să fie descoperit”, a explicat Andy Tulloch, cercetător principal la GNS Science. Caracteristicile geologice unice ale Zealandiei, inclusiv crusta sa mai groasă în comparație cu fundul oceanului înconjurător, au fost primele indicii că nu era doar o altă bucată de crustă oceanică, ci o parte a unui continent pierdut.

Provocarea a constat în ascunderea sa sub 2 kilometri de apă, cu straturi cruciale de sedimente ascunse și mai jos. Explorările au necesitat tehnologii avansate de cartografiere, echipamente de foraj și investiții financiare semnificative. În ciuda acestor obstacole, oamenii de știință au reușit să alcătuiască o imagine a Zealandiei, confirmând statutul său de al optulea continent al Pământului. Studiul a fost publicat în revista Gondwana Research.

Descoperirea sa ne reamintește că, chiar și într-o eră a explorării de înaltă tehnologie, înțelegerea noastră a geografiei Pământului rămâne incompletă. „Aceasta arată că există probabil mult mai multe lucruri pe care încă nu le-am aflat despre Pământ, o mare parte din ele aflându-se potențial sub nasul nostru în tot acest timp”, a remarcat Tulloch.

Recunoașterea Zealandia ca continent reprezintă o piatră de hotar semnificativă în geologie, oferind noi perspective asupra formării și evoluției maselor de uscat ale Pământului. Oamenii de știință speră că studierea Zealandia va oferi informații cruciale asupra modului în care continentele se despart și se scufundă, luminând procesele geologice care au modelat planeta noastră de-a lungul sute de milioane de ani. Înțelegerea istoriei unice a Zealandiei ar putea, de asemenea, să arunce lumină asupra unor caracteristici similare scufundate în alte părți ale lumii.

