Descoperire neobișnuită făcută de savanți: O rețea gigantică, ascunsă sub Antarctica VIDEO

Noi cercetări efectuate de către savanții de la Universitățile din Barcelona, Spania și College Cork, Irlanda, dezvăluie diferențele alarmante dintre sistemele din Antarctica de Est și de Vest. Cercetătorii au făcut o descoperire neobișnuită, au găsit o rețea gigantică ascunsă la 4.000 de metri sub Antarctica.

Apele înghețate ale Antarcticii prezintă 332 de canioane submarine gigantice, necunoscute anterior cercetătorilor și oamenilor de știință, iar unele dintre ele au o adâncime de peste 4.000 de metri, potrivit Ecoticias.

Aceste șanțuri oceanice masive au fost dezvăluite prin cartografierea fundului mării de înaltă rezoluție, iar în apele Antarcticii au fost descoperite de cinci ori mai multe canioane decât se aștepta.

Cartografierea revoluționară dezvăluie secretele peisajului subacvatic al Antarcticii. Noi cercetări efectuate de experții de la Universitatea din Barcelona și University College Cork dezvăluie diferențele alarmante dintre sistemele de canioane din Antarctica de Est și de Vest, iar noi fapte au apărut cu privire la istoria antică a gheții de pe continent.

O investigație completă a fost realizată pe baza hărții batimetrice internaționale a Oceanului de Sud, versiunea 2, cea mai detaliată hartă a fundului mării Antarcticii de până acum. Această hartă la scară fină a informațiilor batimetrice cu o rată de pixeli de 500 de metri, spre deosebire de hărțile standard de 1-2 kilometri, în care nu sunt utilizate tehnici automate, le-a permis cercetătorilor să utilizeze tehnici semiautomate în identificarea și analiza caracteristicilor canionului de pe continent.

David Amblas de la Universitatea din Barcelona a caracterizat canioanele din fundul mării antarctice ca fiind comparabile, dar mai mari și chiar mai adânci decât altele găsite în alte părți ale oceanului, din cauza activității gheții polare de-a lungul timpului și a cantităților mari de sedimente spălate în ocean de ghețarii curgători. Echipa de cercetare a dezvoltat, de asemenea, scripturi software GIS, care le-au permis să calculeze 15 parametri morfometrici care pot dezvălui structurile geologice complexe ale canioanelor.

332 de canioane gigantice sub fundul Antarcticii

Majoritatea canioanelor mai notabile apar în Antarctica de Est sub forma unor sisteme complexe sau ramificate, care trebuie să fi avut mai multe capete de canion la marginea platformei continentale. Aceste canale sunt unite într-un singur canal principal major care drenează apa oceanică adâncă, care traversează pante abrupte și prezintă secțiuni transversale tipice în formă de U, dezvăluind o modelare extinsă a ghețarilor.

Canioanele din Antarctica de Est sunt sisteme mai detaliate și ramificate care creează sisteme de canioane-canale relativ mari, ca urmare a unei istorii prelungite de activitate glaciară, eroziune și procese de depunere a materialului sedimentar. Canioanele din Antarctica de Vest, în schimb, sunt mai scurte și mai abrupte și au secțiuni transversale în formă de V.

Aceasta este o diferență morfologică care favorizează teoriile despre calota glaciară a Antarcticii de Est și pare să indice că aceste canioane există de mult mai mult timp decât cele din Antarctica de Vest. Cercetarea dovedește această ipoteză la scară largă, unde anterior a fost sugerată doar pe baza înregistrărilor sedimentare.

Aceste canioane din oceane contribuie la interacțiunile esențiale ale apei la frontierele oceanului adânc și ale platformelor continentale, deoarece apa rece și groasă produsă în platformele de gheață călătorește în oceanul adânc, creând apa de fund antarctică. Procesul joacă un rol fundamental în circulația oceanică și reglarea climei globale.

Cealaltă contribuție adusă de sistemele de canioane este aceea că acestea ghidează apele circumpolare adânci mai calde din oceanele deschise către liniile de coastă, ceea ce duce la topirea bazală și subțierea platformelor de gheață plutitoare.

Descoperirea a 332 de canioane gigantice pe fundul Antarcticii poate fi considerată o inovație în ceea ce privește estimarea topografiei subacvatice ascunse a continentului și impactul enorm pe care îl are asupra modelelor meteorologice la nivel mondial. Câteva dintre aceste formațiuni geologice masive au o adâncime de peste 4.000 de metri și joacă un rol în circulația oceanică, stabilitatea platformelor de gheață și schimbările nivelului mării.

