Savanții din SUA anunță ”marea prăbușire”, ce va provoca sfârșitul lumii. Predicția e clară, a început numărătoarea inversă VIDEO

Un grup de oameni de știință de la Universitățile New Hampshire și Cornell din Statele Unite, care a realizat un nou studiu publicat în revista ArXiv, a dezvăluit că va exista ”marea prăbușire”, ce va produce sfârșitul lumii. Savanții susțin că universul își va opri expansiunea în viitorul apropiat și fenomenul se va inversa. Predicția experților e clară, iar numărătoarea inversă a început.

Durata totală de viață a universului ar putea fi de aproximativ 33 de miliarde de ani. În prezent, cosmosul are circa 13,8 miliarde de ani, ceea ce înseamnă că vor mai rămâne în jur de 20 de miliarde de ani, potrivit Earth.

Aceasta este o scară de timp enormă, mult dincolo de experiența umană, dar este totuși o predicție clară. Calea către acest răspuns trece prin energia întunecată – cauza probabilă a expansiunii accelerate a spațiului – și o particulă candidată numită axion. Lucrarea combină aceste elemente într-un model și îl testează în raport cu studii recente ale telescopului.

Ads

Henry Tye, profesor emerit de fizică la Colegiul de Arte și Științe de la Universitatea Cornell, a actualizat un cadru bine cunoscut care include constanta cosmologică.

El a încorporat noi măsurători și a analizat modul în care o energie întunecată care se schimbă lent ar putea altera soarta pe termen lung a universului. „În ultimii 20 de ani, oamenii au crezut că constanta cosmologică este pozitivă și că universul se va extinde pentru totdeauna”, a spus Tye.

„Noile date par să indice că constanta cosmologică este negativă și că universul se va sfârși într-o mare criză.” Energia întunecată este o proprietate a spațiului care împinge universul să se extindă mai repede. Dacă raportul său presiune-densitate, scris ca w, este egal exact cu -1, se comportă ca o constantă cosmologică care nu se schimbă în timp.

Universul se va prăbuși

Ads

Rezultatele recente de la Dark Energy Survey (DES) și Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) sugerează că w s-ar putea îndepărta ușor de -1. Dacă da, energia întunecată ar putea evolua.

Un axion este un câmp ipotetic, ultraușor, care poate acționa ca energia întunecată la început și apoi își poate schimba comportamentul mai târziu.

În această configurație, axionul furnizează cea mai mare parte a efectului de „accelerare” la început, dar se schimbă lent, astfel încât energia sa pare mai puțin o împingere constantă și mai mult ceva care evoluează în timp. Această schimbare produce o modificare, care se aliniază cu indiciile DES și DESI.

Modelul combină două ingrediente: un axion ultraușor și o constantă cosmologică. Valorile cele mai potrivite favorizează o constantă cosmologică ușor negativă. O constantă negativă nu domină astăzi, deoarece axionul furnizează încă cea mai mare parte a accelerației. Dar pe măsură ce efectul axionului slăbește, constanta negativă poate prelua controlul. Când se întâmplă acest lucru, expansiunea se oprește și începe contracția.

Ads

„Oamenii au mai spus că, dacă constanta cosmologică este negativă, atunci universul se va prăbuși în cele din urmă. Acest lucru nu este nou”, a spus Tye. „Totuși, aici modelul vă spune când și cum se prăbușește universul.”

Cu cele mai potrivite numere, durata de viață completă - de la Big Bang până la un Big Crunch - ajunge la aproximativ 33 de miliarde de ani. Faza de contracție se desfășoară mai rapid decât expansiunea preliminară, astfel încât odată ce expansiunea se oprește, universul se micșorează pe o perioadă de timp mai scurtă decât a fost nevoie pentru a atinge dimensiunea maximă.

Ads