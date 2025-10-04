Savanții din SUA, semnal de alarmă: Viruși treziți după 40.000 de ani amenință omenirea cu o nouă pandemie VIDEO

O echipă de savanți condusă de Universitatea Colorado Boulder din Statele Unite, care a realizat un studiu publicat recent în Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, trage un semnal de alarmă. Experții au făcut o descoperire îngrijorătoare: viruși prinși în permafrost în Alaska se trezesc după 40.000 de ani și amenință omenirea cu declanșarea unei pandemii mondiale. Neobișnuitul fenomen este de-a dreptul incontrolabil.

Oamenii de știință de la Universitatea din Colorado, Boulder, spun că microorganismele au înviat în mod deliberat, după ce ele au fost înghețate în Alaska timp de aproximativ 40.000 de ani, potrivit Daily Mail.

Aceste insecte minuscule, invizibile cu ochiul liber, au fost prinse în „permafrost” – material terestru înghețat care conține sol, rocă și gheață. În experimente controlate, oamenii de știință au descoperit că, dacă dezghețați permafrostul, microbii nu devin imediat activi.

Îngrijorător, microbii au potențialul de a dezlănțui agenți patogeni periculoși care ar putea declanșa următoarea pandemie. „Acestea nu sunt mostre moarte în niciun caz”, a avertizat autorul studiului, Dr. Tristan Caro, cercetător geologic la Universitatea din Colorado, Boulder.

Mai mult, pe măsură ce se trezesc, microorganismele eliberează dioxid de carbon (CO2), un gaz cu efect de seră care alimentează încălzirea globală. Pentru experimentele lor, echipa a călătorit din Colorado până la Tunelul de Cercetare a Permafrostului de lângă Fairbanks, în Alaska, chiar la sud de Cercul Polar Arctic.

Acest pasaj subteran înfricoșător a fost săpat prin permafrost în anii 1960 cu scopul de a facilita cercetarea științifică privind schimbările climatice. Descris ca un „cimitir de gheață”, permafrostul este un amestec înghețat de sol, gheață și roci care se află la baza a aproape unui sfert din uscatul din emisfera nordică.

Dezghețul din Alaska creează pericole majore

Echipa a colectat mostre de permafrost cu o vechime cuprinsă între câteva mii și zeci de mii de ani de pe pereții tunelului. Apoi au adăugat apă în probe și le-au incubat la temperaturi de 3°C (39°F) și 12°C (54°F) - ceea ce este rece pentru oameni, dar cald pentru Arctica.

„Am vrut să simulăm ce se întâmplă într-o vară din Alaska, în condiții climatice viitoare, unde aceste temperaturi ajung în zone mai adânci ale permafrostului”, a spus Dr. Caro. Deși microbii „probabil nu puteau infecta oamenii”, echipa i-a ținut în camere sigilate indiferent de situație.

În primele luni, coloniile au crescut treptat, în unele cazuri înlocuind doar aproximativ una din 100.000 de celule pe zi – descrisă ca o „trezire lentă”. Cu toate acestea, în decurs de șase luni, comunitățile microbiene au suferit „schimbări dramatice”, formând comunități puternice distincte de suprafețele înconjurătoare.

Per total, rezultatele sugerează că ar putea dura câteva luni pentru ca microbii să devină suficient de activi încât să înceapă să emită gaze cu efect de seră în aer în volume mari după o perioadă caniculară. Dar acest lucru sugerează că, cu cât verile arctice sunt mai lungi, cu atât este mai probabil ca microbii să se dezghețe și să se trezească din nou.

„Poate că ai o singură zi fierbinte în vara din Alaska, dar ceea ce contează mult mai mult este prelungirea sezonului estival până la punctul în care aceste temperaturi calde se extind în toamnă și primăvară”, a spus Dr. Caro. Dezghețul ar putea duce la eliberarea rezervelor enorme de gaze cu efect de seră ale permafrostului, CO2 și metan, un gaz cu efect și mai puternic.

Studiul, publicat în Journal of Geophysical Research: Biogeosciences, notează, de asemenea, că microbii din permafrost se bazează pe diferite tipuri de lipide grase pentru a-și construi membranele celulare.

