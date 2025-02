Podoabe și accesorii din Epoca Romană și Epoca Medievală, descoperite de un miner în pădure.„Primii fulgi de zăpadă din 2025 mi-au adus noroc” FOTO

Descoperire senzațională făcută de un miner din Gorj. Bărbatul care este pasionat de arheologie a găsit mai multe monede, podoabe și accesorii din Epoca Romană și Epoca Medievală.

Minerul a predat bunurile Muzeului Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, potrivit antena3.ro

Bărbatul a descoperit piesele arheologice în zona împădurită din comuna Cătunele a județului Gorj.

Piesele descoperite

O monedă, care este probabil din aur, și un pandantiv cu pietre se aflau îngropate la o adâncime mică, cam de 25 de centimetri. Apoi, la o distanță mică de ele, minerul a mai descoperit o monedă romană de argint, un cercel medieval și o piesă necunoscută, din bronz.

Toate obiectele sunt din Epoca Romană și Epoca Medievală. Ele au fost predate la Muzeul Județean Gorj „Alexandru Ștefulescu”, unde vor fi evaluate de specialiști.

„Primii fulgi de zăpadă din 2025 mi-au adus noroc, a fost o zi foarte bună pentru mine. Am descoperit piesele ieri, 16 februarie 2025, în zona împădurită din satul meu, Lupoaia. Am găsit banul mare, care cred că e de aur, împreună cu acel pandantiv cu pietre, îngropate la adâncimea de aproximativ 25 cm. Apoi, la peste 200-300 de m distanță, pe o cărare veche, am găsit un cercel medieval, iar pe urmă moneda romană de argint, la peste 500 de m distanță, toate cam la aceeași adâncime ca și primele piese. Am mai găsit o piesă necunoscută, care cred că e din bronz, în aceeași pădure, îngropată lângă un arbore”, a declarat minerul.

Bărbatul este miner la Complexul Energetic Oltenia, Cariera Lupoaia. Fiind pasionat de arheologie, acesta merge în timpul liber cu detectorul de metale prin pădure. De asemenea, minerul s-a autorizat în scopul acestei activități în 2024 și de atunci a descoperit mai multe obiecte arheologice, pe care le-a dus la muzeu.

Ads