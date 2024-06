Apariție surpriză în Las Vegas. Un nou monolit misterios a fost descoperit de Poliție VIDEO FOTO

Apariție surpriză într-o zonă înaltă care străjuieşte Las Vegasul, în Nevada, anunţă poliţia locală, potrivit ABC News. Este vorba de un "monolit" lung de formă dreptunghiulară, care seamănă cu cele care au apărut şi dispărut în mod inexplicabil în 2020.

"În weekend, Poliţia din Las Vagas a reperat acest monolit misterios în apropierea Glass Peak, în nordul văii", într-o rezervă naturală, anunţă pe X poliţia şi postează o poză drept dovadă.

Poliţia anunţă că lasă "Internetul să lucreze la acest mister", evocând efervescenţa care a cuprins reţelele de socializare în 2020, când un astfel de "monolit" a apărut în mijlocul deşertului în statul vecin, Utah, iar altul înfipt în pământ, drept, după care au dispărut după câteva zile.

What’s this about? 👀 “Mirrored monolith appears in Las Vegas Desert.” pic.twitter.com/yFA8s5Bg8A

Acesta era doar începutul unei serii de "apariţii" asemănătoare, în New Mexico, California, dar şi în Europa, în Olanda şi România.

Seria părea că s-a încheiat în noiembrie 2020 cu o apariţie pe Insula engleză Wight - însă un artist local a revendicat până la urmă această imitaţie -.

O nouă "manifestare" a fost înregistrată în 2021 în Canada, iar în martie pe un deal în Ţara Galilor.

Provenienţa primilor monoliţi, la fel ca această nouă apariţie americană, rămâne în continuare un mister în rândul marelui public şi continuă să fie un subiect de fascinaţie pe Internet.

In other Vegas news, a mysterious monolith has been found in the mountains north of Las Vegas. 👽 pic.twitter.com/r4KkKs20fi