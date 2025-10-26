De ce poartă delfinii cu cocoașă masculi „peruci” făcute din bureți de mare

Cercetătorii australieni au observat un comportament inedit în rândul delfinilor cocoșați (Sousa sahulensis) de pe coasta nordică a Australiei: masculii poartă bureți de mare pe cap – un gest care, potrivit oamenilor de știință, face parte dintr-un ritual de curtare.

Descoperirea a fost făcută de echipa Departamentului pentru Biodiversitate, Conservare și Atracții Naturale din Australia de Vest (DBCA). Imaginile surprinse arată mai mulți delfini masculi care plutesc la suprafața apei cu bureți de forme și culori variate „așezați” pe cap.

„Bureții diferă ca formă, dimensiune și culoare, însă comportamentul apare constant într-o anumită zonă”, a explicat dr. Holly Raudino, cercetător principal în cadrul DBCA, pentru ABC News.

O „ofrandă marină” pentru impresia perfectă

La prima vedere, pare o simplă întâmplare – un burete prins accidental pe capul unui delfin jucăuș. Însă specialiștii spun că nu este vorba despre un accident, ci despre un comportament deliberat.

„Delfinii cocoșați nu se pregătesc pentru un proces, chiar dacă par avocați în robe”, a glumit DBCA într-o postare pe Instagram. „Ei poartă aceste ‘peruci’ din bureți ca pe niște oferte simbolice pentru femele, asemenea unui buchet de flori.”

Potrivit oamenilor de știință, delfinii masculi ar putea folosi bureții atât pentru a atrage atenția femelelor, cât și pentru a demonstra abilități de inteligență și cooperare, trăsături apreciate în comportamentul social al acestei specii.

O specie recent recunoscută și vulnerabilă

Delfinul cocoșat australian a fost recunoscut oficial ca specie distinctă abia în 2014, după ani de dezbateri privind clasificarea genului Sousa.

Specia este listată ca vulnerabilă de către Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii (IUCN), cu o populație estimată la mai puțin de 10.000 de exemplare adulte. Biologii marini monitorizează constant aceste mamifere pentru a înțelege mai bine cum pot fi protejate habitatele lor de coastă, amenințate de poluare, zgomot subacvatic și activități industriale.

Nu doar delfinii au gusturi „fashion”

Delfinii australieni nu sunt singurii mamiferi marini cu un simț al stilului neobișnuit. În vara anului 1987, cercetătorii au observat în apele din Puget Sound (SUA) un fenomen similar: orci care purtau somoni morți pe cap.

Comportamentul a început cu o femelă din grupul K – poreclită ulterior „Regina George” de către cercetători – și s-a răspândit rapid către alte trei grupuri, înainte de a dispărea câteva săptămâni mai târziu.

Surprinzător, „tendința” a revenit în noiembrie 2024, după o pauză de 37 de ani. Deși scopul exact al gestului rămâne neclar, biologii spun că aceste comportamente culturale efemere reflectă complexitatea socială și curiozitatea naturală a cetaceelor.

