Mister cosmic adâncit. Oamenii de știință au descoperit o „moleculă a vieții” pe o stea eșuată

Wolf 1130C, este o stea pitică brună veche de peste 10 miliarde de ani/ FOTO:X@kuuke_nl

Fosfina (PH₃), o moleculă asociată uneori cu semnele vieții, a fost detectată pentru prima dată în atmosfera unei stele pitice brune aflate la 54 de ani-lumină de Pământ. Descoperirea, făcută de o echipă condusă de astrofizicianul Adam Burgasser de la Universitatea din California, San Diego, aduce noi întrebări privind chimia fosforului în galaxia noastră.

Obiectul studiat, Wolf 1130C, este o stea pitică brună veche de peste 10 miliarde de ani, unde fosfina a fost identificată într-o concentrație de aproximativ 100 de părți pe miliard. Este prima și, până în prezent, singura detectare clară a acestei molecule într-o astfel de stea eșuată – obiecte cosmice care nu au acumulat suficientă masă pentru a susține fuziunea nucleară, precum o stea obișnuită.

Deși această abundență se aliniază cu predicțiile modelelor actuale, absența fosfinei în alte stele pitice brune și exoplanete gazoase similare contrazice aceste modele. Astfel, rolul fosfinei ca potențial biomarker este din nou pus sub semnul întrebării.

„Ironia e că problema nu este Wolf 1130C – ci toate celelalte stele pitice brune și exoplanete gigantice!”, a declarat Burgasser pentru ScienceAlert. „Fosfina este forma așteptată a fosforului în atmosferele reci și bogate în hidrogen ale planetelor și stelelor pitice brune, dar până acum nu am detectat-o la nivelul prezis decât aici.”

Moleculele de fosfină sunt în general produse de activitatea microbiană

Fosfina a atras atenția în 2020, când o echipă de cercetători a anunțat detectarea ei în atmosfera planetei Venus. Pe Pământ, moleculele de fosfină sunt în general produse de activitatea microbiană, motiv pentru care este considerată o posibilă „semnătură biologică”. Totuși, se știe că fosfina se poate forma și în medii extreme nebiologice, precum atmosferele planetelor Jupiter și Saturn, unde este generată în straturile adânci, fierbinți și presurizate, apoi transportată spre suprafață.

Modelele chimiei atmosferice dezvoltate pe baza acestor planete gazoase s-au dovedit, în general, fiabile pentru molecule precum amoniacul, dioxidul de carbon sau metanul. Modelele funcționează pentru Jupiter, Saturn și acum pentru Wolf 1130C, dar nu pentru alte stele pitice brune sau exoplanete studiate până în prezent. Este, fără îndoială, un puzzle.”

Pentru a realiza această descoperire, cercetătorii au utilizat telescopul spațial James Webb (JWST), analizând spectrul infraroșu al luminii emise de Wolf 1130C pentru a detecta semnătura caracteristică a fosfinei. Potrivit echipei, semnalul a fost vizibil chiar și în datele cu cea mai redusă rezoluție.

Ce spun cercetătorii

„A fost o surpriză cât de evidentă era amprenta fosfinei în datele inițiale”, a precizat Burgasser. „Alte studii au trebuit să recurgă la metode complicate pentru a găsi urme slabe ale acestei molecule, dar aici a fost clar de la început.”

Cantitatea de PH₃ identificată în Wolf 1130C este similară cu cea din Jupiter și Saturn, ceea ce susține modelele existente, dar totodată accentuează lipsa unei explicații pentru neconcordanțele observate în alte obiecte.

Cercetătorii suspectează că natura chimică unică a stelei pitice brune Wolf 1130C ar putea juca un rol. Obiectul are o concentrație scăzută de elemente grele (altele decât hidrogenul și heliul), iar acest lucru ar putea influența comportamentul fosforului. În plus, Wolf 1130C face parte dintr-un sistem triplu, alături de o stea pitică roșie și o stea pitică albă – aceasta din urmă fiind o posibilă sursă suplimentară de fosfor.

Studiul, publicat în revista Science, subliniază că înțelegerea completă a prezenței fosfinei în univers necesită cercetări suplimentare. O întrebare-cheie rămâne: este Wolf 1130C o excepție rară sau, din contră, avem o imagine incompletă a celorlalte stele pitice brune?

„Analizând acest mister din mai multe unghiuri, vom putea înțelege mai bine cum a apărut fosforul în galaxia noastră și dacă fosfina este cu adevărat un indicator viabil al vieții în alte lumi”, a concluzionat Burgasser.

Până când aceste întrebări vor primi un răspuns clar, cercetătorii recomandă prudență în utilizarea fosfinei ca semnal al vieții extraterestre.

