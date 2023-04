Descoperire ”sacră” în inima Anzilor peruvieni, la o altitudine de 3.600 de metri

Arheologii peruani au descoperit în ultimele săptămâni noi băi sacre printre vestigiile oraşului incas Huánuco Pampa, în centrul ţării. Aceasta este principala descoperire a ultimei lor campanii de săpături efectuate în acest important centru administrativ situat la mai bine de 600 de kilometri nord de Cuzco, capitala acestui vechi imperiu precolumbian, scrie Le Figaro.

Oraşul amerindian Huánuco Pampa nu şi-a dezvăluit încă toate secretele. Aceste băi, a doua descoperită în oraş, au fost exhumate în sectorul cunoscut sub numele de House of the Inca - sau Inkawasi -, potrivit unui comunicat de presă, publicat marţi de Ministerul Culturii din Peru. Această nouă structură ar fi mai mare şi mai complexă decât cea descoperită anterior.

Au fost astfel excavate de către cercetători două bazine asimetrice cu o adâncime de doi metri, care au scos la lumină şi băncuţe amenajate pentru confortul oaspeţilor acestor băi.

Ansamblul este îngust, dar împodobit cu blocuri de piatră de cea mai bună calitate a ceea ce ştiau să producă meşterii Imperiului Incaş, în secolul XV-XVI. Potrivit arheologilor, monumentalizarea sitului şi splendida sa piatră par să indice că nu era doar un simplu spaţiu rezervat relaxării celor puternici.

Situat la aproximativ 3600 de metri deasupra nivelului mării, Huánuco Pampa a combinat funcţiile administrative şi rituale şi probabil a servit drept capitală regională incaşă. Oraşul deţine astfel vestigiile unui ushnu, o platformă piramidală a oraşului care a servit drept loc de observaţie astronomică.

Săpăturile Huánuco Pampa fac parte din proiectul Qhapaq Ñan, un program ştiinţific susţinut de Ministerul Culturii din Peru, care intenţionează să studieze diferite situri aflate de-a lungul reţelei de drumuri incaşe, prin Anzi. Foarte densă, această reţea de rute precolumbiene se întinde pe aproximativ 24.000 de kilometri, din Peru până în Argentina şi din sudul Columbiei până în nordul Chile. Drumurile incaşe au fost listate în 2014 ca sit al Patrimoniului Mondial UNESCO.