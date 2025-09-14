Un „monstru” marin cu tentacule de 30 de metri: Meduza cu coamă de leu uimește lumea științifică

Meduza cu coamă de leu/FOTO:X/@interesting_aIl

În apele reci ale oceanelor nordice trăiește o creatură marină cu adevărat impresionantă – Cyanea capillata, cunoscută și sub numele de „meduza cu coamă de leu”. Cu o greutate estimată de până la o tonă și tentacule care pot atinge lungimea de 30 de metri, aceasta este una dintre cele mai mari – și mai misterioase – meduze cunoscute de știință.

Adesea eclipsată de giganții cunoscuți ai lumii animale, precum balena albastră sau elefantul african, meduza cu coamă de leu atrage din nou atenția cercetătorilor pentru dimensiunile sale extreme și adaptările neobișnuite.

Recorduri subacvatice

Potrivit Guinness World Records, meduza cu coamă de leu este cea mai grea meduză descoperită vreodată. Înregistrări istorice indică un exemplar cu un diametru de 2,3 metri și tentacule de până la 37 de metri – mai lungi decât un autobuz cu etaj sau, în unele cazuri, comparabile cu lungimea unei balene albastre.

Tentaculele, grupate în opt fascicule și alcătuite din până la 1.200 de fire subțiri, formează o „coamă” în jurul corpului translucid, de unde și numele popular al speciei. Aceste structuri nu sunt doar spectaculoase, ci și funcționale: meduza le folosește pentru a captura prada – de la plancton și pești mici, până la alte meduze – și pentru a se apăra. Înțepătura sa, deși rar fatală pentru oameni, poate provoca dureri severe din cauza neurotoxinelor pe care le eliberează.

O competiție pentru titlul de „cea mai mare”

Cu toate acestea, titlul de „cea mai mare meduză” este încă disputat. Unii cercetători susțin că meduza Nomura (Nemopilema nomurai), răspândită în mările din Asia de Est, ar putea revendica acest titlu. Cu o greutate de până la 200 de kilograme și un diametru de circa 2 metri, Nomura se remarcă prin ritmul său accelerat de creștere – poate atinge dimensiuni impresionante într-un singur an.

Această specie a devenit o prezență tot mai frecventă în Marea Galbenă și Marea Chinei de Sud, generând preocupări în rândul comunităților de pescari, din cauza impactului asupra ecosistemului local și a echipamentelor de pescuit.

De la giganți la miniaturi letale

În contrast cu aceste creaturi uriașe, în lumea meduzelor există și specii de dimensiuni extrem de reduse. Un exemplu este grupul Irukandji – meduze care măsoară doar câțiva centimetri în diametru, dar care sunt printre cele mai toxice animale marine cunoscute. Unele pot provoca reacții severe la oameni, iar în cazuri rare, chiar decese.

Oceanul rămâne un spațiu al contrastelor și al extremelor biologice. De la meduze uriașe care se strecoară în adâncuri cu tentaculele lor aproape invizibile, până la organisme minuscule, dar extrem de periculoase, viața marină continuă să surprindă și să fascineze cercetătorii.

