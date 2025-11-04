Regimul de la Kremlin ar putea să interzică cel mai popular serial de desene animate pentru că nu promovează valorile tradiționale VIDEO

Cel mai popular serial de animație pentru copii din Rusia, „Mașa și Ursul”, se află în centrul unei controverse politice. Autoritățile și analiștii ruși contestă comportamentul personajului principal, considerând că ar contrazice valorile tradiționale, în timp ce scriitorii și fanii producției denunță ideea ca serialul să fie interzis.

Scriitorul Oleg Roy și politologul Vadim Popov ar dori să interzică serialul animat „Mașa și Ursul”: „Nu este un produs pentru minori, fiind plin de conținut negativ”. Într-adevăr, defectele Mașei sunt evidente: este „mercantilă, capricioasă și maltratează animalele”, obține ceea ce își dorește terorizându-l pe Urs cu țipete, plânsete și farse și apoi „trăiește fără părinți, demonstrând un model ciudat și periculos de separare și independență față de familie”.

Însă nici prietenii ei din pădure nu dau un exemplu bun copiilor: ursoaica, de exemplu, preferă un pretendent mai generos ursului, „oferindu-le copiilor un exemplu distorsionat de iubire și alegere a partenerului”, arată publicația La Stampa.

Popov, un cunoscut propagandist al regimului, ar dori, prin urmare, să interzică complet desenele animate „Mașa și Ursul” de pe YouTube și de pe platformele de streaming, în timp ce Roy este dispus să permită vizionarea doar pentru copiii cu vârsta de peste 12 ani.

Paradoxul este însă că Mașa este cel mai de succes și popular produs rusesc la nivel global. Chipul fetiței năzdrăvane zâmbește de pe cutii de bomboane, ghiozdane, cărți, tricouri, baloane, penare și tot felul de alte mărfuri. Desenele animate cu ea sunt cele mai vizionate pe YouTube, iar episodul „Mașa și terciul”, în care fetița improvizează un terci cu rezultate dezastruoase, a avut aproape 5 miliarde de vizualizări: este cel mai vizionat videoclip non-muzical din istorie. Mașa, de fapt, este o fetiță fundamental rusoaică, sau mai degrabă, sovietică, iar mediul în care trăiește, casa cu samovar și televizorul vintage, microbuzul ocupat de lupi, chiar și cutia poștală albastră și conținutul frigiderului Ursului, emană nostalgie pentru URSS, devenită acum ideologie oficială.

Curios este că tocmai popularitatea Mașei îl îngrijorează pe Popov, care o consideră „prea independentă”, idee îmbrăţişată şi de mitropolitul Evgheni, episcop de Ekaterinburg: „Nici măcar nu știe dacă are o familie”. Într-o epocă a „valorilor tradiționale” atât de dragi lui Vladimir Putin, odată cu introducerea materiei „Studii familiale” în școlile rusești, un curs în care copiilor li se predă importanța de a avea copii pentru patrie, Mașa pare prea emancipată și rebelă.

