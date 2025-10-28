Cum să faci un desert de toamnă cu doar 80 de calorii, potrivit și pentru diabetici

Toamna aduce în farfurii unul dintre cele mai îndrăgite alimente ale sezonului: dovleacul. Nutriționista Mihaela Bilic îl recomandă ca desert sănătos, potrivit atât pentru persoanele care vor să își mențină silueta, cât și pentru cei care suferă de diabet. Aroma sa dulce, combinată cu un conținut scăzut de calorii, îl transformă într-o opțiune delicioasă și echilibrată pentru gustările de sezon.

Specialista spune că o felie de dovleac copt de 200 g are aproximativ 80 de calorii, similar unei felii de pâine, fără însă a conține fructoză care să influențeze greutatea corporală. Este desertul ideal pentru cei care simt pofta de dulce, dar vor să evite alimentele bogate în zahăr.

„Care e dulcele de sezon? Dovleacul! O felie de dovleac de 200 g are 80 cal, la fel ca o felie de pâine! Chiar dacă pare dulce, nu îngrașă și nici fructoză care să ne pună în pericol silueta nu conține”, explică Mihaela Bilic pe Instagram.

Pe lângă gustul plăcut, dovleacul copt aduce și numeroase beneficii nutriționale: o felie conține 4 mg provitamina A, dublul dozei zilnice recomandate, 450 mg potasiu, 2 mg fier și 3 g fibre. În plus, datorită conținutului bogat de magneziu, acid folic, vitamine din grupul B și glucide cu absorbție lentă, dovleacul contribuie la buna dispoziție și la starea generală de bine. „Are mult magneziu, care ameliorează dispoziția și dă stare de bine prin conținutul de acid folic, vitamine din grupul B și glucide cu absorbție lentă”, completează nutriționista.

Ads

Ads

Dovleacul copt se dovedește o alegere excelentă și pentru persoanele cu diabet, mai ales dacă este presărat cu un strop de scorțișoară. Această combinație oferă plăcere culinară fără a pune în pericol nivelul glicemiei și, totodată, aduce senzația de sațietate datorită fibrelor.

„O felie de dovleac copt cu un strop de scorțișoară satisface nevoia de dulce și este desertul ideal pentru cei cu diabet sau aflați la cură de slăbire. Iar conținutul mare de fibre contribuie la echilibrul intestinal și ne ajută să ne săturăm!”, subliniază Mihaela Bilic.

Ads