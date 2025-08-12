"Tot sudul României este într-un proces de deșertificare", avertizează ministra Mediului. "Nu vreau să ascundem gunoiul sub preș"

Autor: Adrian Zia
Luni, 11 August 2025, ora 23:55
475 citiri
Diana Buzoianu, ministra Mediului, a afirmat luni, 11 august, că ”în momentul de faţă, tot sudul României este într-un proces de deşertificare”, arătând că acest fapt va afecta semnificativ agricultura. În acest context, Diana Buzoianu spune că Ministerul Mediului şi Ministerul Agriculturii trebuie să găsească împreună soluţiile pentru combaterea secetei.

”În momentul de faţă, tot sudul României este într-un proces de deşertificare. Avem un audit de performanţă pe care l-am semnat acum două săptămâni, al Curţii de Conturi, fix pe subiectul deşertificării. Am cerut în acel audit să vină inclusiv Ministerul Agriculturii, pentru că este un subiect care va afecta foarte mult inclusiv agricultorii.

Deci este normal ca acest audit de performanţă, cu măsurile care vor fi recomandate, problemele care au fost întâmpinate până acum, toate aceste lucruri să fie discutate şi cu Ministerul Mediului şi cu Ministerul Agriculturii ca să găsim soluţiile care să poată fi implementate apoi, pentru că, de cele mai multe ori, problema pe secetă a fost că nu s-au găsit soluţii comune cu cele două ministere. (...)

Eu nu vreau să ascundem gunoiul sub preş. Vreau să vedem exact, să găsim care au fost problemele şi să adresăm o problemă şi să adresăm cu soluţii concrete aceste probleme”, a declarat ministra Mediului, luni seară, la Digi 24.

Diana Buzoianu a subliniat că autorităţile discută cu experţi, pentru implementarea de tehnologii moderne pentru combaterea secetei.

”Sunt discuţii inclusiv cu mai mulţi experţi care ne spun că există astăzi tehnologii mult mai ieftine decât ceea ce implementăm noi astăzi pentru a scădea impactul secetei. Va trebui să ne uităm inclusiv la tehnologii apărute în ultimii ani, care sunt folosite în Germania, în Franţa, cu un impact bugetar mult mai mic, dar care au rezultate mult mai concrete”, a adăugat Buzoianu.

