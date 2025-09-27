Bombă ecologică într-un județ din România. Autoritățile au închis depozitul de gunoi, mult prea plin, și riscă să provoace o catastrofă dacă se revarsă în râurile din zonă

Depozitul de deseuri este mult prea plin și a fost închis FOTO Ziare.com

Președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, a prezentat în plenul CJ o radiografie alarmantă a situației de la depozitul de deșeuri de la Ghizela, unde activitatea a fost suspendată după ce s-a depășit capacitatea autorizată, iar levigatul acumulat riscă să provoace o catastrofă ecologică. Depozitul de la Ghizela este singura rampă de deșeuri a județului Timiș, dar depășirea capacității și gestionarea deficitară a levigatului îl transformă într-o amenințare ecologică majoră. Până la rezolvarea problemelor județul Timiș va depozita deșeurile în depozitul de la Arad.

Simonis a atras atenția că, în timpul unui control efectuat de Apele Române, s-a constatat chiar o alunecare de teren pe celula 1, fapt care crește riscul unei scurgeri masive de levigat. „Vă rog să vă imaginați ce înseamnă 220.000 de metri cubi de substanță chimică, care ar putea ajunge în sol, în pânza freatică a Timișului, în vecinătatea râurilor Bega și Timiș. Nu vreau să fac concluzii despre ce s-ar întâmpla dacă membrana s-ar rupe sau dacă dealul ar aluneca la vale. Cert este că acest volum uriaș de lichid toxic nu este contabilizat nicăieri. Noi am finalizat recent o măsurătoare și, în premieră, vă pot spune că am transmis rezultatele către Garda de Mediu”, a subliniat președintele CJ Timiș.

Prea multe deșeuri depozitate

Conform datelor prezentate, cantitatea de deșeuri depozitate la Ghizela este deja mai mare decât cea autorizată.

„S-a depășit gradul de umplere al depozitului, iar cei 220.000 de metri cubi de levigat nici măcar nu sunt luați în calcul. Deci avem o depășire plus această cantitate uriașă de lichid. Vă spun cu toată responsabilitatea: ceea ce s-a întâmplat aici ani la rând nu ar fi fost posibil fără complicitatea unor instituții ale statului și fără inacțiunea Consiliului Județean Timiș”, a acuzat Simonis.

El a precizat că a ales să prezinte problema în plen, nu printr-o conferință de presă, pentru că situația nu trebuie transformată într-un spectacol mediatic.

„Este o obligație să aducem în fața consilierilor județeni evaluarea noastră și măsurătorile care demonstrează clar că groapa este plină. Știu că se ridică întrebarea: de ce nu am început mai devreme construirea unei noi celule? Răspunsul e simplu. Am început construcția chiar împotriva legii, pentru că legislația ne obliga să atingem doar 75% grad de umplere pentru a putea trece la o nouă celulă. În realitate, în noiembrie anul trecut, gradul de umplere era de 95%, dar operatorul raporta constant sub 70%. Dacă așteptam după aceste raportări false, nici astăzi nu am fi putut demara lucrările. Imediat după ce am lansat licitația, operatorul a recunoscut în raportări că s-a depășit 90% din capacitate”, a explicat Simonis.

În final, Simonis a avertizat că lucrurile sunt și mai complicate în ceea ce privește închiderea celulei 2. „Nu putem închide această celulă până când nu extragem sutele de mii de tone de levigat acumulate în corpul ei. Aceasta este realitatea pe care trebuie să o gestionăm și pentru care trebuie să găsim soluții urgente”, a conchis președintele CJ Timiș.

Punctul de vedere al operatorului deșeului

După ședința Consiliului Județean Timiș, Retim, societatea care operează depozitul, a transmis un comunicat, considerând că situația nu a fost prezentată corect.

Comunicatul operatorului

“Pentru a pune în context informațiile incorecte lansate în cadrul Ședinței de Consiliu Județean Timiș (CJ Timiș) din data de 24.09.2025, societatea RETIM vine cu următoarele clarificări:

-RETIM operează două Stații de Tratare a levigatului, conform contractului de delegare, în cadrul Depozitului de Deșeuri Nepericuloase de la Ghizela, cu zero incidente de mediu până la data curentă.

De la începerea administrării de către RETIM, stațiile de tratare a levigatului funcționează în conformitate cu contractul de delegare, în cadrul DDN Ghizela.

Prezența levigatului în corpul celulelor de deșeuri este un fenomen normal în exploatarea depozitelor ecologice de deșeuri și nu prezintă risc de accidente de mediu.

Falsa afirmație a CJ Timiș referitoare la presupusa prezență a 220.000 mc de levigat în celulele depozitului nu vine în urma unei măsurători cu grad de precizie controlabil.

Totodată, RETIM are motive solide pentru a pune la îndoială imparțialitatea companiei contractate de CJ Timiș care a realizat estimările. Valoarea prezentată nu este una realistă, iar volumul total de depozitare al deșeurilor în cele două celule este de peste 2.000.000 mc.

Volumul existent de levigat este prezent exclusiv în corpul celulelor și este o consecință a eficienței scăzute a Stațiilor de Tratare. Randamentul redus al Stațiilor de Tratare puse la dispoziție de Consiliul Județean Timiș este independent de modul de operare al RETIM, acest lucru fiind semnalat în mod repetat către autoritățile competente.

Celulele din depozitele de deșeuri ecologice au fost date în utilizare societății RETIM numai după avizul favorabil al CJ Timiș, care atestă funcționalitatea sistemului de captare și transport securizat a levigatului (inclusiv prezența celulei de impermeabilizare, cu membrană specială) și au fost preluate ca atare de către operator.

Nu există nicio scurgere de levigat în afara celulei, factorii de mediu (apă și sol) fiind strict monitorizați de autorități. Imaginile video, realizate în mod neautorizat și abuziv, care circulă în spațiul public, denaturează realitatea prezentând aspecte din interiorul impermeabilizat al celulei, pentru a lăsa impresia eronată a unor eventuale incidente de mediu.

- RETIM nu poate fi răspunzătoare pentru lipsa de investiții în infrastructura de sortare și tratare a deșeurilor municipale, sarcină asumată de CJ Timiș prin Planul Județean de Gestiune a Deșeurilor în 2021 cu termen de finalizare 2024.

Societatea RETIM este constrânsă contractual să respecte fluxul deșeurilor municipale în cadrul sistemului de management integrat al deșeurilor din județul Timiș, care include, printre altele, deșeuri abandonate pe domeniul public, în cadrul cărora se regăsesc deșeuri precum: voluminoase, vegetale, construcții și demolări etc.

În plus, contractul de operare al DDN Ghizela și Autorizația de Mediu prevede depozitarea refuzului care provine din sortarea deșeurilor reciclabile sau a deșeurilor reziduale, care conțin diverse alte deșeuri, inclusiv deșeuri reciclabile contaminate.

Societatea RETIM a informat periodic toate autoritățile publice privind nevoia de investiții în vederea modernizării Instalațiilor de Tratare, fapt confirmat de adoptarea prin Hotărâre a Planului Județean de Gestiune a Deșeurilor în anul 2021, de către Consiliul Județean Timiș. În cadrul acestuia se confirmă necesitatea unor investiții majore, de peste 100 milioane Euro, în infrastructura județeană de procesare a deșeurilor.

- De la deschiderea Celulei 2 și până în prezent nu au fost înregistrate incidente de natura pierderii stabilității celulei, adică alunecări de deșeuri.

Din momentul în care celulele din depozitul ecologic au fost date în utilizare, societatea RETIM a demarat procesul de depozitare a deșeurilor, conform prevederilor contractului de administrare. Prin modalitatea responsabilă de depozitare (alternarea tipurilor de deșeuri, tasarea cu utilaje specifice, utilizarea materialului de acoperire) se asigură stabilitatea deșeurilor din depozit.

Până în acest moment nu au existat înregistrări ale unor incidente de tip alunecări și nici nu există acest risc în prezent.

- RETIM a raportat anual gradul de umplere al Celulei 2 către autoritatea contractantă fără întârzieri, conform termenilor din contract. În prezent Celula 2 nu este plină.

Întârzierea Consiliului Județean în ceea ce privește demararea construcției Celulei 3 nu poate fi pusă în responsabilitatea Societății RETIM, deoarece aceasta a raportat îndeplinirea condiției prevăzută de lege pentru demararea respectivelor demersuri încă din februarie 2024.

De altfel, Consiliul Județean Timiș începuse demersurile încă din iulie 2023, când proiectantul selectat prin licitație publică a demarat contractul de proiectare a Celulei 3 și a documentației de licitație aferentă, având termen de realizare de nouă luni. Din informațiile pe care le deținem, acest contract a înregistrat întârzieri semnificative, fiind finalizat abia în 2025.

Afirmația eronată referitoare la presupusa depășire a capacității Celulei 2 ar putea surveni din refuzul CJ Timiș de a lua ca referință volumul real disponibil pentru depozitare, determinat prin proiectul de închidere al Celulei 2, realizat de un proiectant autorizat, conform prevederilor legale și ale Acordului de Mediu Ghizela.

- Materialul de acoperire utilizat pe Celula 2 respectă cerințele Autorizației de Mediu și cadrul legal în vigoare.

Toate lucrările efectuate în cadrul Celulei 2 a DDN Ghizela, inclusiv acoperirea straturilor de deșeuri este conformă cerințelor Autorizației de Mediu și a cadrului legal în vigoare. În cadrul Autorizației de Mediu emise de APM, sunt specificate toate tipurile de materiale care pot fi utilizate pentru acoperirea Celulei, fiind permise inclusiv deșeurile din construcții.

- RETIM operează stația de compostare din DDN Ghizela (capacitate 1.700 tone/an) cu stricta respectare a cerințelor legale și contractuale.

Deșeurile semnalate (coroane din plastic și alte deșeuri vegetale amestecate) nu pot fi compostate într-o instalație ce tratează exclusiv deșeuri vegetale biodegradabile, colectate separat.

- RETIM a permis accesul tuturor reprezentanților Consiliului Județean Timiș la Ghizela în vederea verificărilor, conform contractului în vigoare, și nu a restricționat accesul reprezentanților Consiliului Județean Timiș la Ghizela.

Accesul reprezentaților CJ Timiș nu a fost și nu este restricționat la Ghizela. Singura limitare a vizat reprezentanții companiei cu care RETIM se află în litigiu (companie care are ca principal obiect de activitate vânzarea de stații de epurare a levigatului și prestarea de servicii de tratare a levigatului) din motive comunicate către CJ Timiș, așa cum reiese din mai multe adrese oficiale transmise de RETIM către CJ Timiș. Spre exemplificare, alăturăm prezentului răspuns două adrese relevante, respectiv solicitarea CJ Timiș de acces nr. 31512 din data de 16.09.2025 și răspunsul RETIM din aceeași data nr. 5560 din aceeași zi.

În concluzie, lipsa instalațiilor de tratare a deșeurilor municipale la nivel județean și utilizarea unor tehnologii depășite și neperformante, implementate acum 14 ani de CJ Timiș sunt principala cauză a problemelor semnalate de reprezentanții Consiliului Județean Timiș în ședința din data de 24.09.2025.

Aceste investiții ar fi trebuit să fie în operare încă din anul 2024. Lipsa lor, coroborată cu capacitatea de procesare reală, redusă, a instalațiilor existente (deopotrivă în Timișoara, cât și în Ghizela) a condus la depozitarea unor cantități suplimentare semnificative precum și la situația actuală a Depozitului”.

