Un român a lăsat la ușa firmei de salubrizare deșeurile neridicate de două săptămâni: "Bine că factura nu întârzie niciodată"

Un locuitor din Alba Iulia, nemulţumit că firma de salubrizare nu a ridicat deşeurile de două săptămâni, a mers la sediul societății şi a lăsat în uşă sacii cu deşeuri din plastic.

”Ca să nu le stric sărbătorile, pentru ei începute de vreo două săptămâni, le-am dus eu, la birou, sacii”, şi-a explicat bărbatul gestul. El îi îndeamnă şi pe ceilalţi locuitori ai oraşului să fie ”mai buni” şi să procedeze la fel.

Un localnic din Alba Iulia a lăsat în uşa sediului companiei RER Vest, care are contract pentru gestionarea deşeurilor din municipiu, trei saci cu resturi din plastic.

”Am făcut-o şi pe asta. Dacă tot este zi de sărbătoare, m-am gândit să-i ajut pe cei de la Rer Vest, sau cum le-o zice. Aşadar, fiind ocupaţi cu sărbătorile de iarnă, nici acum două săptămâni, nici ieri (marţi – n.r.), n-au catadicsit să ridice «plasticul». După ce am sunat, mi-am cerut umil scuze că n-am colectat în sacii transparenţi, pe care nu i-am mai primit de peste un an. Cine a pomenit să cumperi saci negri, de asta nu i-au ridicat... Şi ca să nu le stric sărbătorile, pentru ei începute de vreo două săptămâni, le-am dus eu, la birou, sacii”, a scris bărbatul pe Facebook.

El i-a îndemnat şi pe ceilalţi locuitori ai oraşului aflaţi în aceeaşi situaţie să procedeze la fel. ”Albaiuliene, de Crăciun fii mai bun! Ajută-i, dacă aşa păţeşti şi tu, fă un efort... Bine că factura nu întârzie niciodată, dar aia are o scuză, se generează şi se transmite automat...”, a mai scris bărbatul.

Nu este prima dată când locuitorii din Alba Iulia duc gunoiul neridicat la firma RER Vest. În luna ianuarie a acestui an, locuitorii de pe strada Sălciua s-au mobilizat, au strâns gunoiul neridicat de două săptămâni şi l-au dus cu un autoturism la sediul societăţii care are contract pentru salubrizare.