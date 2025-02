Un oraș din România stă cu deșeurile neridicate de 10 zile. Scandal imens între autoritățile județene și cele locale și solicitări de demisii

Ploieștiul se confruntă cu o criză a deșeurilor, iar președintele Consiliului Județean (CJ) Prahova, Virgiliu Nanu, acuză administrația locală că ar fi creat artificial această situație. Acesta solicită primarului Mihai Polițeanu să permită "de urgență" accesul operatorului autorizat pentru a colecta deșeurile din municipiu.

"Până pe 17 februarie, nu am auzit vreo problemă cu privire la colectarea deșeurilor, dar după semnarea acelui contract (n.r. cu noul operator contractat de municipalitate ), dintr-odată am trecut într-o criză a deșeurilor. Concluzia este următoarea: având în vedere toate aceste aspecte, criza deșeurilor din municipiul Ploiești este creată artificial de administrația locală a municipiului Ploiești. Ca atare, solicit public și de urgență ca administrația locală Ploiești să emită autorizațiile de acces operatorului autorizat (n.r.: Bin Go Solutions) ca să poată să colecteze toate deșeurile din municipiul Ploiești. Solicit operatorului autorizat astăzi să intre de îndată și să colecteze deșeurile din municipiul Ploiești", a declarat Nanu, conform Antena3 CNN.

Președintele CJ cere, de asemenea, demisia directorului ADI Deșeuri, Cristian Ganea, acuzând lipsa de acțiune și un management defectuos: "Cer demisia publică a domnului director Ganea de la ADI Deșeuri pentru că ne-a adus într-o astfel de situație fără să aibă vreo acțiune în acest sens și, mai mult decât atât, solicit demisia întregului Consiliu Director de la ADI Deșeuri. Din punctul meu de vedere, această criză este una artificială, ajutată de anumiți factori. (...). ADI Deșeuri nu a demarat procedurile pentru aducerea unui alt operator, a expirat contractul la sfârșitul anului 2024 și nu a făcut demersuri pentru a scoate la licitație acest serviciu. Acum suntem în prelungirea de 90 de zile sub efectul legii", a explicat președintele CJ.

La rândul său, primarul Mihai Polițeanu respinge acuzațiile și consideră că deciziile Consiliului Local de anulare a hotărârilor privind ieșirea municipiului din ADI Deșeuri au adâncit criza:

"Există o imposibilitate a revocării actelor administrative care deja au intrat în circuitul civil. Ceea ce faceți dumneavoastră este profund ilegal. Voi ataca în Contencios cele două hotărâri. Există un principiu clar al stabilității actelor administrative, care prevede că un act administrativ care a intrat în vigoare a intrat în circuitul civil și a produs efecte juridice nu mai poate fi revocat discreționar de către autoritatea emitentă. Faptul că scrieți acolo că nu a produs efecte juridice este hilar pentru că ambele proiecte pe care vreți să le revocați au produs efecte juridice. E vorba de un raport între două părți. Orice se va duce de acum încolo în instanță. Este profund ilegal, nu faceți decât să adânciți criza gunoiului în care suntem. (...) Fostul operator nu are contract valabil și nu are autorizație de funcționare de pe 30 decembrie 2024, dacă intră în teren este ilegal, adică penal", a afirmat primarul Polițeanu.

În timp ce disputa continuă, operatorul Bin Go Solutions a început colectarea deșeurilor de la spitalele din municipiu, dar primăria refuză să emită autorizațiile de acces gratuit pentru autospeciale.

"Dacă le permit accesul gratuit prin Ploiești, eu încalc legea, e clar că nu o să fac acest lucru, nu o să încalc legea. Evident, este în sarcina acestui operator care este foarte protejat și împins de partide din Consiliul Local și tot felul de instituții din Prahova să găsească soluții legale. Dacă găsește soluții legale, evident îl sprijinim pentru că avem în continuare o problemă", a declarat primarul Mihai Polițeanu.

