Sute de persoane participă la o acțiune de ecologizare a Parcului Văcărești. "Sunt deşeuri istorice din perioada în care acest loc era groapă de gunoi a oraşului"

Acţiunea de ecologizare a Parcului Văcăreşti vizează evacuarea "deşeurilor istorice" aruncate în perioada în care acest loc era "un fel de groapă de gunoi" a oraşului, a declarat sâmbătă primarul general al Capitalei, Nicuşor Dan.

"Suntem în Parcul Văcăreşti, este un parc pe care noi l-am preluat în administrare în urmă cu trei ani. Sunt bucuros că sunt sute de bucureşteni care au venit la apelul pe care l-am făcut să ne ajute să facem curăţenie. Nu e vorba de gunoaie pe care le aruncă vizitatorii zi de zi, pentru că pentru asta avem oamenii noştri, sunt coşuri de gunoi, deci e un fenomen pe care-l controlăm, ci sunt deşeuri istorice aruncate în perioada în care acest loc era un fel de groapă de gunoi a oraşului", a spus Nicuşor Dan, în debutul acţiunii de ecologizare desfăşurate în Parcul Natural Văcăreşti.

Directorul Administraţiei Parcul Natural Văcăreşti, Ştefania Simion, a explicat că "marea provocare" a autorităţilor este legată de strângerea deşeurilor descărcate cu mulţi ani în urmă în această zonă, parte dintre ele fiind "îngropate în vegetaţie".

"Am strâns, am evacuat de când suntem administratorii acestui parc aproximativ 200 de tone de asemenea deşeuri. Şi, din nefericire, ele sunt încă prezente, pentru că (...) este vizibilitatea lor foarte redusă. Acum, după incendiu, de exemplu, (...) datorită faptului că vegetaţia a ars în unele zone ale parcului am colectat aproximativ 60 de metri cubi de astfel de deşeuri de care, înainte, nici nu ştiam că sunt acolo, tot ce avea lumea în case şi nu mai avea nevoie", a spus aceasta.

Ads

Ea a subliniat că numărul incendiilor s-a redus în Parcul Natural Văcăreşti, de când în zonă a fost introdus un serviciu de pază şi monitorizare, şi a anunţat că, în scurt timp, va fi contractat şi "un serviciu privat de pompieri", pentru intervenţii rapide.

"Incendiile s-au redus de când este Administraţia, pentru că noi am şi prevenit prin faptul că avem pază şi monitorizare. Am găsit, spre exemplu, oameni care se pregăteau să dea foc. Şi aceia, dacă nu ar fi fost depistaţi şi duşi la Poliţie, aceea ar fi fost o sursă de incendiu. Dacă au loc incendii, asta nu înseamnă că nu am luat măsuri de prevenire, avem pază şi monitorizare 24 de ore din 24. Avem...chiar această acţiune de a strânge aceste gunoaie, pentru că ele sunt o sursă şi de aprindere şi de întreţinere a deşeurilor, şi aceasta este o măsură de prevenire. Personalul nostru este antrenat şi instruit cu privire la prima intervenţie, adică ce să facă în secunda următoare, când vede un incendiu. O să avem în foarte scurt timp contractat un serviciu privat de pompieri, care să asigure intervenţia rapidă, până la intervenţia mai mare a ISU în cazul unui incident. O să avem un sistem de monitorizare cu camere video a întregului areal", a precizat directoarea Parcului Văcăreşti.