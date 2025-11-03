Premieră în România. Județul unde gunoiul este transformat în curent electric și alimentează 25.000 de apartamente

Instalația care produce curente electric din deșeuri la Cluj FOTO Facebook/Consiliul Județean Cluj

La Cluj, gunoiul menajer se transformă în energie electrică printr-o tehnologie românească inovatoare, bazată pe dezintegrarea moleculară a deșeurilor. Investiția de 60 de milioane de lei realizată de Consiliul Județean permite producerea de curent suficient pentru alimentarea a circa 25.000 de apartamente, fără a genera reziduuri, doar gaz și cărbune activ reutilizabile.

În viitor, proiectul va fi extins cu încă trei reactoare, pentru a procesa deșeurile din toată Transilvania.

„Curentul obținut subtraversează drumul și intră la stația de transformare și, de acolo, în sistemul național”, explică inventatorul sistemului. Stația de Dezintegrare Moleculară a Deșeurilor transformă gunoiul menajer în energie electrică, fără a genera reziduuri. „Introducem deșeurile de la stația de sortare și de la TMB, băgăm în tocătoare și, la sfârșit, o să obținem granulația dorită, o granulație foarte fină a deșeurilor și acelea vor fi introduse în reactor mai departe”, explică inventatorul stației, Szakács János, pentru Digi24.ro.

După ce deșeurile sunt mărunțite cu ajutorul unor mașinării speciale, sunt sunt expuse unor temperaturi foarte ridicate, între 300 și 900 de grade, după care se obține un gaz sintetic, care este folosit în producerea energiei electrice

„Noi distilăm tot ce are material organic și obținem un gaz, pe care îl condiționăm mai departe. Și aici vine dezintegrarea moleculară și alte lucruri și descompunem că rămâne un gaz curat, pe care îl poți folosi la generatoare”, mai spune Szakács János, inventatorul stației.

Procesul promite 100% energie verde. Tot ce rezultă din gunoi va fi valorificat.

„Iese gazul și cenușa rezultată iese aici. Cenușa rezultată se poate folosi în mai multe scopuri ca îngrășământ, la fabricile de ciment”, explică tehnicianul Marius Pop. Este o tehnologie românească, care poate alimenta, anual, circa 25.000 de apartamente.

„Vom avea o capacitate, în viitor, de aproximativ 60 de mii de tone în perspectivă, din care vom putea produce aproximativ 56 de mii de Megawatti pe an”, calculează președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe. În viitor, proiectul va fi extins cu încă trei reactoare, pentru a procesa deșeurile din toată Transilvania.

