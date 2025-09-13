Scandalul gunoaielor în vestul țării. Un județ este la un pas să nu mai aibă unde să ducă deșeuri din cauza unui război între politicieni și operatorul de salubritate

Ultima ședință a Consiliului Județean Timiș, desfășurată joi, 11 septembrie, a scos la iveală tensiuni majore între autorități și operatorul de salubritate RETIM, în contextul unei crize a deșeurilor care riscă să lase județul fără soluții pentru depozitare. Miza o reprezintă depozitul ecologic de la Ghizela și înființarea noii societăți ECO SERV TIMIȘ S.R.L., companie a CJT, care va administra infrastructura de gestionare a deșeurilor, o activitate extrem de bănoasă.

Noua firmă, înființată cu un capital social de 10 milioane de lei, din care 99% va fi aportul Consiliului Județean, a fost votată în ciuda criticilor unor consilieri care au reclamat graba cu care s-a impus proiectul. Președintele CJT, Alfred Simonis, a justificat urgența prin riscul ca RETIM să piardă dreptul de a administra deponeul înainte de expirarea contractului.

„În urma controlului Gărzii de Mediu, s-a dispus să facem măsurători, pentru că există indicii clare, ca să nu spun certitudini, că groapa în care se depune gunoiul este deja supradimensionată. Modul în care CJT, județul Timiș, cetățenii săi sunt tratați de acest operator al deponeului de la Ghizela este rușinos și sfidător. (...) Nu mai permitem să fim șantajați”, a spus Simonis.

Vicepreședintele Alin Popoviciu (PNL) a vorbit despre „presiuni de la cel mai înalt nivel”, pentru blocarea soluției CJT de a înființa o nouă companie.

„Noi discutăm despre acest subiect de mai bine de trei luni de zile și, de fiecare dată, RETIM, în aceeași zi știa ce-am discutat. Astăzi suntem în situația în care vrem să facem o firmă care cred că va fi cea mai profitabilă a Consiliului Județean. Nimeni nu are niciun interes, în afară de RETIM, de a ne opri”, a declarat Popoviciu

Acuzații în plenul CJT

Consilierii județeni din opoziție au ridicat semne de întrebare privind finanțarea noii companii. Zoltan Nemeth (USR) a atras atenția că banii nu se regăsesc în bugetul aprobat.

„Se propune un capital social de două milioane de euro, majoritar, 99%, dat de Consiliul Județean. Ne solicitați să votăm alocarea unei sume de două milioane de euro, dar nu știu în ce capitol este prevăzută această sumă în bugetul județului Timiș”, a spus Nemeth.

Discuțiile au degenerat, iar Simonis a ridicat tonul, acuzând interese ascunse și o conspirație susținută de RETIM pentru blocarea noii societăți.

„Nu am insinuat, am spus direct! Sunt interese ca această societate să nu se înființeze. Și dumneavoastră, cu consilierii dumneavoastră, aveți acest interes”, l-a acuzat Simonis pe Nemeth.

Crimă ecologică, acuzații grave de poluare

Fostul președinte al CJT, Alin Nica, acum aliat al lui Simonis în disputa cu RETIM, a acuzat compania de practici „iresponsabile”.

„Cei de la RETIM au refuzat, doi ani de zile, să facă un proces-verbal de predare-primire cu Colterm (...) De aceea ei nu au putut să valorifice aceste deșeuri și le-au depozitat, la grămadă, cu gunoiul menajer (...) Interesul prioritar este cel financiar și pentru acest interes pot să treacă peste orice prevederi legale”, a spus fostul președinte.

Cu câteva zile în urmă, Nica a lansat acuzații și mai dure, vorbind despre o „crimă ecologică”, din cauză că cei de la RETIM ar fi deversat levigatul direct în râul Timiș.

„Astăzi am aflat că am fost mințiți. (...) De peste un an, pentru că nu și-au reparat stația de sortare, cei de la RETIM au aruncat la grămadă tot ce am selectat cu atâta grijă. Munca noastră a fost călcată în picioare. (...) Datele în urma controlului Gărzii de Mediu din august 2025 confirmă o recurență: aceeași problemă a levigatului toxic deversat în râul Timiș (...) Aceasta nu mai este doar incompetență. Este crimă ecologică și crimă împotriva încrederii cetățenilor”, susține Nica.

Operatorul de salubritate afirmă că totul este o manipulare

RETIM a transmis un comunicat, acuzând autoritățile că dezinformează.

„Afirmațiile acestora, extrem de vehemente, nu au nicio bază reală. Se încearcă o culpabilizare a RETIM pentru lucruri care, în realitate, sunt generate de lipsa de acțiune a autorităților (...) Problemele actuale nu sunt legate de operarea infrastructurii, ci de lipsa acesteia. Pe termen scurt, această decizie va duce la creșterea costurilor de operare pe care le vor plăti cetățenii direct sau indirect”, se arată în comunicat.

Compania susține că depozitul Ghizela nu este încă plin și că poluarea reclamată de autorități nu ar fi reală.

„Nici aici și nici în râul Timiș (...) nu a fost înregistrată din vina operatorului vreo poluare în cei peste 12 ani de operare. (...) Indiferent de situație, există timp suficient ca deschiderea Celulei 3 (...) să fie finalizată, fără a fi necesară închiderea Ghizelei și transferul deșeurilor în alte județe”, transmite compania.

În pofida disputelor, proiectul de înființare a ECO SERV TIMIȘ S.R.L. a trecut de votul consilierilor. Noua societate ar urma să preia administrarea depozitului de la Ghizela și, ulterior, a Stației de Sortare din Timișoara. Între timp, ca măsură de avarie, o parte dintre deșeuri vor fi transportate temporar în județul Hunedoara.

