Preşedintele partidului Forţa Dreptei, Ludovic Orban, a declarat marți, 20 decembrie, că judecătorii CCR nu vor declara neconstituționale pensiile speciale, ținând cont de faptul că beneficiază de ele.

Fostul premier a subliniat că eliminarea acestora poate fi făcută prin modificarea Constituției.

”CCR va declara neconstituţionalitate pe orice lege de desfiinţare a pensiilor speciale. Nu pot să decidă obiectiv nişte oameni care sunt beneficiari de pensii speciale, aşa cum sunt judecătorii Curţii Constituţionale. Autorităţile ar trebui să aducă pensiile speciale la un mod de calcul care să fie bazat pe principiul contributivităţi”, a explicat Ludovic Orban, la RFI.

Acesta propune o modificare a Constituţiei prin care să fie interzise pensiile speciale.

”Există pronunţări ale CCR, trebuie analizate foarte serios toate pronunţările CCR şi făcută legea astfel încât să nu intre sub obiecţiile formulate de CCR, deşi eu acum o să vă spun foarte clar un lucru: după părerea mea, CCR va declara neconstituţionalitate pe orice lege de desfiinţare a pensiilor speciale. În 2020, când am fost la guvernare, am desfiinţat pensiile speciale, printr-o lege adoptată de Parlament, niciun grup parlamentar nu a atacat legea la CCR, legea a fost atacată la CCR de ÎCCJ şi a fost declarată neconstituţională.

Am desfiinţat pensiile parlamentarilor, pensiile speciale ale parlamentarilor, prin lege, în februarie 2021 şi această lege, prin invocarea unor excepţii de neconstituţionalitate a ajuns la CCR, nu prin atacarea legii de către un grup parlamentar, ci prin invocarea excepţiei de neconstituţionalitate şi a fost declarată neconstituţională. Nu pot să decidă obiectiv nişte oameni care sunt beneficiari de pensii speciale, aşa cum sunt judecătorii Curţii Constituţionale. Din punctul meu de vedere, nu este exclus dacă mai avem una-două decizii de genul ăsta, va trebui să modificăm Constituţia şi să includem în Constituţie că singurul criteriu care stă la baza calculului pensiei este principiul contributivităţii şi că este interzisă orice formă de pensie specială”, a mai spus Orban.

