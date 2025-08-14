Ministerul Educației anunță desființarea a peste 500 de școli. Vor fi arondate altor instituții de învățământ

Ministerul Educației a anunțat că 507 unități școlare vor deveni structuri arondate altor școli, în cadrul reorganizării rețelei naționale, fără a fi închise fizic, măsura vizând eficientizarea rețelei și asigurarea unei educații de calitate, în contextul crizei fiscal-bugetare.

”În urma colaborării între autoritățile locale (primării) și inspectoratele școlare județene, Ministerul Educației și Cercetării a primit propunerile de reorganizare a rețelei școlare naționale, pornind de la analiza inițială, potrivit căreia circa 850 de unități de învățământ cu personalitate juridică nu îndeplineau pragul minim de elevi/preșcolari prevăzut în Legea 141/2025. Urmare a procesului de reorganizare, 507 unități școlare cu personalitate juridică (aprox. 8,1% din numărul total de unități cu personalitate juridică existente) devin structuri școlare arondate altor unități”, a transmis, joi, Ministerul Educației.

În procesul de reorganizare a celor 850 de unități școlare, unele s-au reorganizat prin fuziune între ele, iar altele s-au reorganizat cu unități școlare care îndeplineau deja pragul minim de elevi/preșcolari prevăzut în Legea 141/2025.

”Această schimbare de statut juridic nu presupune închiderea fizică a unităților de învățământ, nu obligă la relocarea activităților educaționale și nu implică renunțarea la posturile existente, cu excepția celui de director din unitatea fără personalitate juridică”, a mai transmis instituția citată.

Măsurile au fost luate pe fondul crizei bugetare

Potrivit acesteia, în acest proces generat de aplicarea programului de guvernare și a măsurilor fiscal-bugetare, ministerul a lăsat posibilitatea ca fiecare unitate administrativ-teritorială (UAT) să poată avea cel puțin o unitate de învățământ cu personalitate juridică.

”Dincolo de urgența generată de criza fiscal-bugetară, prin acest demers se reduce din fragmentarea rețelei școlare, generându-se astfel și un efect subsecvent pozitiv, dar și premisele unui proces mai eficient în stabilirea normelor didactice. Având ca punct de pornire această experiență impusă de criza fiscal-bugetară, se va face o analiză a modului de funcționare implicat de această redimensionare a rețelei, iar acolo unde va fi nevoie de eficientizări, acestea se vor face prin coordonarea autorităților locale cu inspectoratele școlare, pentru anii școlari viitori”, au mai transmis reprezentanții Ministerului Educației.

Instituția reiterează ideea că ”absolut toate acțiunile care vizează reorganizarea rețelei școlare au ca numitor comun interesul superior al copilului și asigurarea unei educații incluzive de calitate, în contextul restrictiv impus de criza fiscal-bugetară”.

Ministerul Educației și Cercetării va comunica în mod constant în privința procesului de reorganizare a rețelei școlare - pe măsură ce acest proces se finalizează în județe și se actualizează informațiile.

