Un tată care și-a îngropat copilul de 3 luni în urmă cu un sfert de secol acuză un preot din comuna Frumușani, județul Călărași, că i-a deshumat fiul și i-a aruncat rămășițele pentru a elibera locul de veci. Poliția a deschis o anchetă, iar rămășițele găsite de tată sunt cercetate pentru a stabili dacă aparțin fiului său.

Băiețelul care a decedat la vârsta de 3 luni în urmă cu 26 de ani ar fi fost deshumat, iar rămășițele sale aruncate la marginea cimitirului într-un sac. Când a vrut să viziteze mormântul copilului, tatăl a descoperit că mormântul fusese reutilizat într-o înmormântare din 26 septembrie.

„Mi-am dat seama că, dacă popa a zis că nu există nici urmă de cadavru acolo, eu știind sută la sută că copilul meu acolo a fost îngropat, mi-am dat seama că e ceva suspect. Și atunci, am văzut la marginea cimitirului mai multe obiecte aruncate, coroane, flori, și am venit să controlez pe aici. Spre nefericirea mea, am dat de cadavrul copilului meu aici”, a spus tatăl îndurerat citat de Gândul.ro.

Rămășițe umane găsite de bărbat aruncate la marginea cimitirului includ scheletul și oasele micuțului. Ele sunt în prezent cercetate la INML București.

Preotul „menționează că nu se poate ca îmbrăcămintea să rămână aproape intactă după 26 de ani. Atunci, eu am întrebat: „părinte, ce insinuezi, că eu am adus cadavrul de acasă?!” Vreau ca justiția să-mi facă dreptate. Poate greșesc, dar Părintele Daniel vrea să obțină terenurile să facă mai mulți bani. El a vrut să mai ia o dată bani pe locul ăla”, a mai spus tatăl al cărui copil nu mai are mormânt.

IJP Călărași a deschis un dosar penal pentru infracțiunea de profanare de cadavre sau morminte și continuă cercetările.

