Cazul deceselor suspecte de la Pantelimon. A fost deshumată una dintre victimele medicilor acuzați de omor calificat

Ancheta în dosarul „Pantelimon” face un nou pas. Una dintre victime a fost deshumată, miercuri dimineață, în cimitirul Metalurgiei, pentru a fi transportată la INML, unde urmează să fie efectuată necropsia. Măsura vine în contextul anchetei privind decesele suspecte de la Spitalul „Sfântul Pantelimon”, în care patru medici ATI sunt acuzați de omor calificat, după ce ar fi redus intenționat dozele de noradrenalină administrate pacienților în stare critică.

“În urma deshumării s-a constatat faptul ca necesită mutarea cadavrului la INML în vederea efectuării necropsierii. Cadavrul a fost ridicat acum și dus către INML”, a declarat avocatul Adrian Cuculis.

Acesta avertizase înainte de deshumare că măsura este una intruzivă că, "indiferent de concentrația de noradrenalină, aceasta nu poate fi identificată în corpul victimei la mai bine de un an și jumătate de la înhumare”.

Acuzațiile din dosar

Anchetatorii Parchetului Tribunalului București au dispus, în data de 5 iunie, extinderea anchetei privind decesele suspecte survenite în Secția de Anestezie și Terapie Intensivă a Spitalului Clinic de Urgență „Sfântul Pantelimon”. Procurorii precizau atunci că patru medici ATI sunt acuzați de uciderea mai multor pacienți, în perioada 16 martie 2022 – 4 aprilie 2024.

Ads

„În sarcina suspecților s-a reținut comiterea cu premeditare a faptelor, întrucât prin prisma profesiei de medic specialist, aceștia cunoșteau efectele noradrenalinei, faptul că această substanță este esențială menținerii unei tensiuni arteriale optime, precum și consecințele lipsei ei, respectiv scăderea tensiunii arteriale, urmată de stop cardiorespirator”, au precizat anchetatorii.

Procurorii susțin că reducerea bruscă a dozelor de noradrenalină a declanșat lanțul cauzal care a condus la decesul pacienților.

În ciuda faptului că medicii puteau interveni pentru salvarea pacienților, aceștia nu au acționat. Maria Miron și Mirela Păiuș, medici ATI de gardă în momentul deceselor suspecte, sunt acuzate de omor calificat, alături de alți doi medici, unul pentru omor calificat și altul pentru instigare la omor calificat.

Pe 8 august 2024, doctorițele Miron și Păiuș au fost arestate preventiv, însă judecătorii le-au eliberat după aproximativ două săptămâni. Ancheta a relevat că, în lunile martie și aprilie 2024, acestea au redus dozele de noradrenalină administrate pacienților, cu efect direct asupra tensiunii arteriale și declanșarea stopului cardio-respirator. Procurorii au exemplificat astfel de situații, cum ar fi pe 26 martie 2024, când o victimă de 54 de ani a fost expusă unei reduceri drastice a dozei de noradrenalină, evitând decesul doar datorită intervenției unei asistente. În alte cazuri, precum cel din 4 aprilie 2024, reducerea dozei a condus direct la decesul pacientului, la 58 de minute după administrarea substanței la minimum posibil.

Ads

Dosarul a fost inițiat în urma unui denunț al Cameliei Stămătoiu, director de îngrijiri la Spitalul Sf. Pantelimon. Aceasta a relatat că, între 4 și 6 aprilie, aproximativ 20 de pacienți ar fi murit deoarece medicii de gardă au redus dozele de noradrenalină sau le-au înlocuit cu ser fiziologic. Interceptările din dosar arată o atitudine cinică și lipsită de empatie din partea personalului medical, care decidea cine să fie resuscitat și cine lăsat să moară.

În convorbiri înregistrate în 2022-2024, medicii discutau cu sarcasm despre decese, glumeau pe seama pacienților și se lăudau cu numărul de persoane decedate. Unele mesaje arată chiar modificări deliberate ale dozelor de noradrenalină pentru pacienți în stare gravă. Într-unul dintre aceste schimburi, un medic admitea că s-a autodepășit în acțiuni „malefice”, în timp ce colegii discutau despre detubarea pacienților și golirea saloanelor.

Ads