5 lucruri care arată minunat într-o locuință, dar nu sunt deloc practice. Ponturile unui designer de interior: "Nu le-aș pune niciodată în propria mea casă”

Amenajarea practică a casei presupune găsirea unui echilibru între funcționalitate și estetică, astfel încât fiecare spațiu să fie utilizat eficient. Mobilierul multifuncțional, soluțiile inteligente de depozitare și organizarea clară a fiecărei încăperi contribuie la un mediu ordonat și confortabil. Culorile deschise, iluminarea adecvată și detaliile minimaliste pot crea senzația de spațiu, fără a compromite stilul. Un designer de interior a relatat într-un articol publicat de Business Insider ce evita pentru a crea spații uimitoare.

"Totul se reduce la a găsi echilibrul între ceea ce arată bine și ceea ce funcționează"

"Am învățat că nu tot ce arată grozav pe Pinterest sau într-o revistă se potrivește bine în viața reală. Unele piese și design-uri elegante pot deveni rapid un coșmar când vine vorba de viața de zi cu zi. La final, totul se reduce la a găsi echilibrul între ceea ce arată bine și ceea ce funcționează. Prioritizând atât forma, cât și funcționalitatea, este posibil să eviți greșelile comune de design și să creezi o casă care este la fel de practică pe cât este de frumoasă.

Căutând acest echilibru, iată cinci lucruri care cred că pot arăta fabulos, dar sunt atât de impractice încât nu le-aș pune niciodată în casa mea", a scris aceasta.

1. Lămpile ornamentale pot fi un coșmar de curățat

"M-am îndrăgostit odată de un candelabru plin de cristale mici care scânteiau minunat în showroom. Cu toate acestea, după ce am instalat unul similar în casa unui client, am realizat ce magnet de praf era.

Menținerea aspectului său impecabil necesita o curățare constantă, ceea ce a făcut să devină rapid mai mult o bătaie de cap decât o sursă de bucurie.

Dacă ești hotărât/ă să ai un corp de iluminat deosebit, ia în considerare unul mai ușor de curățat, dar care oferă în continuare acel efect wow. Crede-mă, viitorul tău îți va mulțumi."

2. Mobilierul care necesită multă întreținere nu merită aproape niciodată

"Canapelele albe și scaunele de catifea arată ca o epifanie a luxului, dar, în realitate, pot fi un coșmar de întreținut – mai ales dacă ai copii sau animale de companie.

Am văzut mulți clienți regretând aceste alegeri în timp ce încercau să facă față petelor inevitabile și uzurii.

Optând pentru țesături performante sau nuanțe mai închise, poți obține eleganța dorită fără stresul întreținerii constante."

3. Rafturile deschise nu sunt practice pentru o bucătărie

"Rafturile deschise arată grozav în fotografii stilizate și randări 3D, dar în practică este greu să le păstrezi curate.

După ce le-am încorporat în câteva proiecte, am realizat că necesită un nivel de organizare pe care majoritatea oamenilor nu au timp să-l întrețină zilnic.

Dacă îți place cu adevărat acest aspect, ia în considerare o combinație de rafturi deschise și dulapuri închise. Astfel, poți expune câteva obiecte frumoase, păstrând în același timp necesitățile mai puțin atractive la vedere", a scris designerul în Business Insider.

4. Modelele complicate de gresie pot fi un coșmar de spălat

"Am admirat întotdeauna lucrările complicate de gresie, dar după ce am trăit cu ele, nu le-aș recomanda. Am învățat că cu cât mai complex este modelul, cu atât mai greu poate fi de menținut curat.

Liniile de chit în modelele detaliate sunt în mod special predispuse la pete, transformând ceea ce ar trebui să fie o caracteristică spectaculoasă într-un coșmar de întreținere.

Dacă ești atras/ă de plăcile unice, ia în considerare să le folosești în zone mai mici, unde vor face impact fără a copleși rutina de curățenie."

5. Mobilierul supradimensionat nu își are locul în spațiile mici

"Mobilierul mare poate face un spațiu mare să se simtă mai cozy, dar piesele de dimensiuni mari pot copleși rapid o cameră mică.

Am văzut clienți care au ales canapele sau mese supradimensionate pentru o zonă mică, doar pentru a descoperi că domină camera, lăsând prea puțin loc pentru altceva.

Atunci când mobilezi un spațiu mic, alege piese care se potrivesc la scală cu camera și care oferă flexibilitate, cum ar fi o canapea modulară sau un set de masă compact”.

