Val de omagii din toată lumea după moartea arhiepiscopului Desmond Tutu. "Era o ființă omenească extraordinară. Mai mare decât natura"

Omagiile internaționale curg duminică, 26 decembrie, după anunţarea morţii arhiepiscopului anglican sud-african Desmond Tutu, la vârsta de 90 de ani.

Tutu este un simbol al luptei antiapartheid şi laureat al Premiului Nobel pentru Pace, relatează AFP.

Preşedintele sud-african Cyril Ramaphosa şi-a exprimat ”tristeţea profundă după decesul” acestui ”patriot fără egal”. Moartea sa ”este un nou capitol de doliu în adioul naţiunii noastre de la o generaţie de sud-africani excepţionali, care ne-au lăsat moştenire o Africă de Sud eliberată”.

”Un om de o inteligenţă extraordinară, integru şi invincibil împotriva forţelor apartheidului, el era totodată tandru şi vulnerabil în compasiunea sa faţă de cei care au suferit (...) în apartheid şi faţă de cei oprimaţi şi opresorii din întreaga lume”, a reacţionat Cyril Ramaphosa.

Fundaţia Mandela deplânge o pierdere ”incomensurabilă”. ”El era mai mare decât natura (...). Era o fiinţă omenească extraordinară. Un gânditor. Un lider. Un păstor”.

Preşedintele kenyan Uhuru Kenyatta consideră că ”decesul arhiepiscopului Desmond Tutu este o lovitură grea pentru noi, nu doar pentru Republica Africa de Sud, unde el lasă în urma sa o amprentă uriaşă ca erou al luptei împotriva apartheidului, dar şi pentru întregul continent african, unde este profund respectat şi sărbătorit ca artizan al păcii”.

”Arhiepiscopul Tutu a inspirat o generaţie de lideri africani care i-au adoptat abordările non-violente în lupta de eliberare”, apreciază şeful statului kenyan.

Liderul opoziţiei din Uganda Bobi Wine deplânge drept ”foarte tristă vestea decesului arhiepiscopului Desmond Tutu”. ”Un uriaş a căzut. Îi mulţumim lui Dumnezeu pentru viaţa sa, o viaţă plină, trăită cu adevărat în serviciul umanităţii”, scrie el pe Twitter.

Premierul britanic Boris Johnson s-a declarat, pe Twitter, ”profund întristat de aflarea decesului arhiepiscopului Desmond Tutu". "El a fost o figură esenţială a luptei împotriva apartheidului şi luptei în vederea creării unei noi Africi de Sud. Ne vom aminti de el prin leadershipul său spiritual şi buna sa dispoziţie imprevizibilă”, adaugă el.

Liderul spiritual al anglicanilor, arhiepiscopul din Canterbury Justin Welb consideră că, ”în ochii lui Desmond Tutu noi am văzut dragostea faţă de Isus. În vocea sa am auzit compasiunea lui Isus. În râsul său am auzit bucuria lui Isus. Era frumos şi curajos. Cea mai mare iubire a sa este realizată acum, când se întâlneşte cu Domnul faţă în faţă”.

”Lupta” lui Desmond Tutu ”pentru sfârşitul apartheidului şi reconcilierea sud-africanilor va rămâne în memoria noastră”, a salutat duminică preşedintele francez Emmanuel Macron. Monseniorul Tutu ”şi-a consacrat viaţa drepturilor omului şi egaltăţii popoarelor”, subliniază şeful statului francez într-un tweet, în care-şi alătura vocea corului internaţional de omagii la adresa arhiepiscopului anglican de la Cape Town.

Dalai Lama a salutat ”un mare om, care a trăit o viaţă plină de sens”, ”în întregime devotat servirii fraţilor şi surorilor sale”. ”Prietenia şi legătura spirituală dintre noi erau lucrul pe care-l preţuiam!”, declară el despre vechiul său prieten.

Grupul ”Înţelepţilor”, înfiinţat în 2007 de către Nelson Mandela şi din care fac parte personalităţi publice care lucrează la mari probleme ale lumii, i-a adus un omagiu arhiepiscopului, o ”inspiraţie” pentru lume, al cărui ”angajament în favoarea păcii, dragostei şi egalităţii” va continua ”să inspire generaţiile viitoare”.

”Înţelepţii au pierdut un prieten drag, al cărui râs contagios şi simţ al umorului răutăcios i-au încântat şi fermecat”, se arată într-un comunicat al grupului, din care fac parte Ban Ki Moon sau Jimmy Carter şi căruia Desmond Tutu i-a fost primul preşedinte.

Muzicianul britanic Boy George de declară ”fericit” că a avut şansa să-l întâlnească pe Desmond Tutu. ”Era cu adevărat un suflet frumos, care mi-a dat credinţa în faptul că anumite fiinţe umane au o mare putere a iubirii. Un om uimitor, o energie puternică şi unul dintre cei mai buni copii ai lui Dumnezeu” R.I.P.”.

