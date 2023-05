Suma astronomică cerută ca despăgubire unui părinte: "Copilul meu a aruncat o jucărie pe geam și a spart parbrizul unei mașini"

Geamurile sparte sunt de obicei asociate cu năzbâtiile din timpul copilăriei, când copiii se mai jucau cu mingea în fața blocului. Problema este de actualitate și în 2023 pentru unii părinți, după cum a relatat un român într-o postare pe Facebook.

Acesta ar avea de plătit 7.000 de lei după ce copilul său a spart parbrizul unei mașini cu o jucărie aruncată pe geam. Părintele nu a precizat nici marca mașinii, nici vârsta copilului, limitându-se la a cere sfaturi și soluții.

"Bună seara. Ieri copilul meu a aruncat o jucărie pe geam și a spart parbrizul unei mașini. Proprietara masinii vrea 7000 de lei și dacă nu îi dau a zis că mă dă în judecată. Eu nu am de unde să îi dau suma aceasta și mă îndoiesc că un parbriz costă atât. Ma ajutați cu un sfat ce aș putea face", a scris părintele pe grupul Avocatul online.

"Nu cred că avea Ferrari"

În comentarii, părerile sunt împărțite, totuși, cei mai mulți cred că suma este foarte mare.

"7000? Dar ce mașină are vecina? Ferească Dzeu, să vină cu factură de unde cumpără gramul și o achitați, lăsăți-o să meargă în instanță sau la poliție, dvs plătiți doar geamul și montarea lui, doamna vrea și niște bani extra, nu va lăsați intimidată atâta timp cât doriți să plătiți geamul și doar el a fost afectat nu aveți de ce să va faceți griji că nu ajunge la acea sumă pe care o pretinde individa."

"Chiar și la Tesla, nu costă atât un parbriz, să fim serioși."

"Să fim serioși că nu cred că avea Ferrari, dacă are pretenția să își scoată niște bani cu mult peste costul acelui parbriz."

"Sunt parbrize pe original și mai scumpe! Dacă ne spunea marca și modelul nu mai erau confuzii. În tot cazul, sfatul cu instanța este total greșit, va ajunge să piardă mai mulți bani!"

"Nu a specificat dacă jucăria era un ciocan de dulgherie"

"Atâta timp cât doamna vrea să plătească geamul și are dovezi că îi face oferta să achite acel parbriz, nu are ce să plătească mai mult în instanță și dvs vorbiți de mașini de câteva zeci de mii, mă îndoiesc că doamna are cine știe ce mașină dacă a cerut 7000 Ron pentru geam și nu a venit cu un deviz care să stabilească paguba!"

"Doamna nu a specificat dacă jucăria era un ciocan de dulgherie sau o rățușcă din pluș!"

"Doamna trebuia să vină cu o ofertă reală stabilită de specialist, nu să facă ea preț după ureche."

"Vedeți modelul de mașină, luați legătura cu un centru de parbrize care să vă facă oferta de preț pentru parbriz+ montaj și înmânați această ofertă proprietarului mașinii cu mențiunea că acceptați să suportați contravaloarea din ofertă. Dacă refuză, e problema ei. Dacă ajungeți în instanță, aveți posibilitatea de a vă apară."

"Pe viitor să-ți educi copilul"

"Copilul aduce și bucurii și necazuri. Aici este vorba de sticlă, nimic tragic. E și normal ca părinții să plătească. Să fie bucuroși că nu le-a căzut copilul pe mașină. 5, 7, 10 mii... un fleac, sănătoși să fie."

"Într-adevăr, vorbim și de producător, specificațiile parbrizului și de centrul de montaj.

Categoric, un parbriz original este scump și nu se compară cu unul aftermarket. Am pus unul aftermarket și spirele de încălzire nu ajung până în capăt."

"Să plătești parbrizul + manoperă, iar pe viitor să=ți educi copilul să nu mai arunce obiecte pe geam."

"Un parbriz costă cel mult 700 de lei, pus de firmă acasă la domiciliu, așa că nu trebuie să te stresezi, las-o să te dea în judecată că se face de râs, după cum înțeleg eu pe ea nu o înteresează doar parbrizul, ci banii."

"Plátiți direct atelierului auto"

"Parbrizurile noi+ manoperă suntț scumpe, dar nu 7000 lei.

Nu îi dați banii în mană, căutați oferta cea mai ieftină și plătiți direct atelierului auto."

"Lăsând la o parte faptul că nu văd nici o părere a unui reprezentant legal, cu toate că acest grup nu este despre țațe bârfitoare, ci despre sfaturi legale, spun doar că într-adevăr parbrizul unei mașini scumpe gen BMW, Audi, Mercedes poate ajunge chiar mai scump de 70000 RON, dacă vecina își permite mașina, cu siguranța își permite și parbrizul, discutați cu dânsa să îl înlocuiască, faceți un contract sub semnătură privată cu datoria și încercați să o convingeți să îi plătiți eșalonat în câteva luni această sumă, doamna poate veni cu factură după reparație pentru a va demonstra prețul. Sau mergeți în instanță și veți plăti și cheltuieli de judecată peste această sumă, ceea ce nu vă recomand, din ce știu eu părinții sunt responsabili de greșelile copiilor până la o anumită vârstă, posibil să mă înșel, poate răspunde totuși un specialist."

"În niciun caz nu costă atât! Îți iei angajamentul că duci tu mașina la service și îi înlocuiești parbrizul, dar nu accepta suma asta astronomică. Înregistrează discuția sau ia pe cineva martor, astfel în instanță (dacă vrea să își cheltuie banii, deși cred că merge la cacealma) vei putea dovedi că ești de bună credință."

"Un parbriz poate costa și 3000 de euro, că nu toate mașinile sunt Logan 1.4 2005. Vedeți dacă are CASCO și plătiți doar franciza."

"Plângere pentru șantaj"

"Și puștiul meu a aruncat de vreo 2-3 ori jucării pe geam, nu s-a întâmplat nimic, nu a spart nimic, nu a lovit pe nimeni.

Dar să știți că există parbrize care costă atât!

Ei sunt copii, dar noi ca adulți trebuie să fim asumați! Așa că încercați o discuție cu vecinul/ vecina și găsiți o cale să acoperiți dauna, în 2-3 tranșe, dacă nu îi aveți pe toți odată!"

"Dar ce jucărie avea? Că a spart un parbriz? Copiii fac multe trăsnăi, depinde ce mașină are și da, costă, depinde și marca mașinii, dacă avea parbriz original etc, doar nu o să își pună la mașină un parbriz de la dezmembrări doar pentru că nu aveți bani."

"Plângere pentru șantaj. Parbrizul e 700 lei. Las-o să te dea, judecătorul nu-i dă cât cere ea ci valoarea pagubei."

"Nu dați niciun ban fără să aveți dovada. Ulterior va poate acționa în instanță și plătiți din nou. Cât despre valoare, solicitați la un service oferta pentru modelul respectiv. Poate obțineți chiar mai multe oferte.

Dacă dă în judecată, se va stabili concret suma datorată de dvs și dacă într-adevăr parbrizul s-a spart din motivul prezentat de dvs. Într-o astfel de situație, veți avea de suportat cheltuielile de judecată pe lângă suma reprezentând reparația.

Repet, dacă vă înțelegeți pe cale amiabilă, să aveți dovezi pentru ceea ce achitați dvs! Altfel, riscați să mai plătiți o dată dacă vă dă în judecată".

"Se duce la asigurător și firma de asigurare va va da în judecată, și e posibil să vă coste și mai mult. Nu vă jucați cu asigurătorii, că nu aveți șanse în instanțe. Au avocați și judecători de partea lor. La noi în bloc s-a spart o țeavă comună în dreptul apartamentului meu și s-a infiltrat și vecinului în apartamentul nelocuit unde el a desființat orice scurgere din el și s-a adunat apă prin toată casa lui. Dacă ar fi avut sifon nu s-ar fi ajuns la pagube de 350 de milioane. Dar a fost degeaba".

"Mașina e și Dacia și mașană e și Lamborghini."