Cum se acordă despăgubirile pentru cei afectați de inundațiile din Suceava și Neamț. Cele 3 categorii explicate de Raed Arafat

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), secretarul de stat Raed Arafat, a anunțat joi, 14 august, aprobarea hotărârii care prevede criteriile de acordare a despăgubirilor pentru persoanele afectate de inundațiile catastrofale de la sfârșitul lunii iulie, din Suceava și Neamț.

Beneficiarii despăgubirilor sunt persoane care dețin autorizație de construire sau cărora nu le trebuie – casa fiind construită înaintea adoptării legislației referitoare la autorizații – și care au și asigurare pentru locuința respectivă, persoane care au autorizație de construire, dar nu au asigurare și persoane care nu au nici una, nici alta. Raed Arafat a explicat că există și cazuri în care există asigurare, dar nu și autorizație de construire a locuinței.

„A fost dată prima tranșă de sprijin financiar de urgență celor care au fost afectați de inundațiile din Neamț și Suceava, localitatea Broșteni. S-au făcut evaluările de către Comitetele Județene pentru Situații de Urgență, la care au participat experții, pentru evaluarea pagubelor asupra locuințelor și a anexelor locuințelor respective. Au participat, bineînțeles, toate instituțiile și s-au făcut evaluările luând în considerare sumele recomandate de ASF, care există în registrele ASF, în registrele Ministerului Finanțelor, au fost comparate inclusiv cu sumele pe tranzacții pe locuințe din zonele respective, ca să se stabilească exact suma care va fi despăgubită pentru fiecare persoană sau familie afectată. Totodată, a lucrat un grup de lucru interministerial pe criteriile de acordare a despăgubirilor. S-au luat unele criterii care vor fi folosite nu numai acum, și în viitor, când despăgubim în urma unor inundații sau dezastre”, a declarat, joi, șeful DSU, Raed Arafat.

Potrivit sursei citate, joi, 14 august, a fost votată hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență numărul 26, care prevede criteriile după care se vor acorda aceste despăgubiri și după care vor lucra autoritățile județene și locale.

„Asta după ce Ministerul Muncii, care este abilitat prin această hotărâre, săptămâna viitoare va propune hotărâre de guvern de alocare a fondurilor și care vor fi date fie consiliilor județene, fie UAT-urilor, autoritățile locale și primăriile pe raza cărora au fost făcute evaluările”, a adăugat Arafat.

Despăgubiri pentru asigurații cu autorizație de construire

Șeful DSU a spus că prima categorie o reprezintă cei care dețin autorizație de construire sau cărora nu le trebuie, în condițiile în care multe case au fost ridicate înainte să apară legislația cu autorizațiile, și care au și asigurare. În cazul acestora, dacă suma stabilită de comitetul județean este mai mare decât suma dată de asigurator, se va plăti 90% din diferență, ca sprijin suplimentar.

„Adică, primește de la asigurator suma la care a fost asigurată casa și 90% din diferența până la suma stabilită ca evaluare de către comitetul județean. Mai mult decât atât, având în vedere că procedura de despăgubire a asigurării poate dura mai mult, ei vor primi un avans de 30% din suma stabilită de comitetul județean, ca să poată începe lucrări de reparații, de reconstrucție, etc., după care, în momentul în care primesc despăgubirea, se va face calculția și se va stabili dacă persoana va da ceva înapoi sau dacă va primi înapoi mai mulți bani din partea guvernului, astfel încât să respectăm cele 90% din diferența între ce despăgubește asigurarea și ce avem în evaluarea comitetului de evaluare”, a explicat Arafat.

Despăgubiri pentru cei care au autorizație, dar nu asigurare

Acesta a spus că o a doua situație este a celor care au autorizație de construcție, dar nu dețin asigurare, iar în acest caz, suma de despăgubire va fi 70% din valoarea stabilită de comitetul de evaluare.

„Deci ei nu au asigurare, este suma care este stabilită de comitetul de evaluare și atunci vor primi 70% din suma respectivă. Și acest semnal se dă astfel încât oamenii să respecte legislația și să se asigure. Pentru că este imposibil în continuare să fie despăgubiri fără să fie respectată legea pe asigurări. Revin și spun că asigurarea de bază asigură una din două sume după categoria casei - fie 10.000 de euro, fie 20.000 de euro. Deci dacă ești asigurat, primești această sumă și acest lucru trebuie să se întâmple, pentru că este prevăzut în lege, deci trebuie respectată legea în final”, a punctat Arafat.

Șeful DSU a mai spus că, pentru situația în care nu deține nici autorizație de construire, și nici asigurare, suma de despăgubire va fi de 50% din suma stabilită de Comitetul de evaluare județean.

„Mai există cazuri în care nu au autorizație, dar s-au asigurat. Pentru cei care nu au autorizație, dar s-au asigurat, o să se ia suma care se plătește de la asigurări și se va plăti 70% din diferența între suma plătită de asigurator și suma evaluată de către Comitetele de evaluare. Deci cam astea sunt criteriile”, a spus Arafat.

Apel pentru asigurarea obligatorie a locuințelor

Șeful DSU a adăugat că săptămâna viitoare va fi emisă Hotărârea de Guvern.

„Îndemnul nostru, la nivelul Comitetului Național pentru Situații de Urgență și al premierului, este clar: să regleze situația cu autorizațiile cei care trebuie să aibă autorizație, nu vorbim de cei care sunt scutiți de autorizație și în al doilea rând să se asigure, pentru că este cea mai bună soluție pentru garantarea despăgubirii în situațiile de dezastru. Și o a treia recomandare pe care o dau celor care reconstruiesc, mai ales că sunt un număr de case luate de ape, care nu mai există deloc, reconstrucția să se facă în zone sigure”, a precizat Arafat.

El a mai spus că de acest lucru trebuie să se îngrijească primăriile, ca reconstrucția caselor să se facă în zone sigure și nu în albia râului, așa încât să nu se trezească cu „aceeași situație repetată”.

Arafat a precizat că Ministerul Muncii va fi cel care va înainta Hotărârea de Guvern de aplicare a acestor criterii în această situație, iar în viitor se dorește ca aceste criterii să fie respectate și pentru situațiile care pot apărea și în alte zone ale țării.

„Așa că încurajăm pe toți să-și facă asigurările cât mai urgent posibil”, a subliniat Raed Arafat.

Câte locuințe afectate erau asigurate

Șeful DSU a precizat că marea majoritate sunt persoane ale căror case nu sunt asigurate, menționând că, dacă nu-l înșeală memoria, în Suceava sunt doar în jur de 60 de locuințe asigurate din toate cele afectate.

„În rest, nu sunt asigurate, însă sunt multe care totuși nu necesită autorizație, care se consideră autorizate. Deci, ca sume de bani, ce ne așteptăm să se dea, și aici am sumele aproximative. Deci totalul despăgubirilor va fi, în județul Suceava, aproape de 3,8 milioane de euro, din care 1,5 milioane de euro reprezintă asigurații. Deci, suma s-ar putea să scadă mult, până la 2 milioane și ceva de euro, dacă despăgubirile de la asigurări vor fi la nivelul evaluărilor făcute. În Neamț, vorbim în lei, este vorba de 9,5 milioane de lei totalul despăgubirilor după aceste criterii, bineînțeles, dar ar ajunge la 7,5 milioane de lei aproximativ dacă luăm diferența de asigurați”, a mai spus șeful DSU.

Arafat a mai precizat că, în contextul schimbărilor climatice și a apariției, în ultima vreme, a unor „fenomene nemaîntâlnite”, nu doar în România, cum este cazul unor ploi abundente, fără precedent, este foarte important „să fie analizat riscul din nou, luând în considerare noile provocări care apar”.

„Și asta cade în competența mai multor autorități. În primul rând, harta riscurilor pe fiecare județ trebuie să o realizeze județul respectiv și să facă reevaluarea, după care, pe partea zonelor înundabile, poate că va trebui făcută o reevaluare și o analiză la nivelul Apelor Române, al Ministerului Mediului. Deci, aici, fiecare va trebui să se uite la aceste aspecte”, a precizat Arafat.

Șeful DSU a punctat că „deja lumea se uită la aceste aspecte”, menționând că deja sunt „emise strategii, puncte de vedere” pentru a face acest lucru.

„Adică se analizează, dar noi nu știm ce urmează. E foarte greu să anticipăm, doar pe bază istorică. Și noi am început acum să fim provocați cu situații nemaiîntâlnite, dar, vedeți că sărim de la una la alta, care este tot nemaiîntâlnită. Ceea ce înseamnă că trebuie să fim pesimiști în evaluări și să luăm în calcul cel mai rău scenariu și să ne asigurăm că prevenim cât mai mult în construcții și în toate aceste aspecte”, a conchis Arafat.

