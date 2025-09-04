Bani mai mulți de la stat pentru cei expropriați ca să se facă loc pentru Centura Capitalei. Cu cât s-a suplimentat suma necesară despăgubirilor

Bani mai mulți de la stat pentru cei expropriați ca să se facă loc pentru Centura Capitalei FOTO captură video YouTube /De sus cu Vlad

Suma necesară pentru despăgubiri în baza exproprierilor pentru Centura Rutieră a Capitalei a fost suplimentată cu 1,8 milioane lei, conform unei hotărâri aprobate în ședința de joi, 4 septembrie, a Guvernului.

"Executivul a suplimentat cu circa 1,8 milioane lei suma necesară despăgubirilor pentru exproprierile impuse de construirea Centurii Rutiere a Municipiului București. Suma se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii pe anul 2025", potrivit unui comunicat transmis de Executiv.

În nota de fundamentare se precizează că, în acest fel, se vor declanșa procedurile de expropriere pentru un bloc de locuințe cu 12 apartamente, aflat pe terenul deja expropriated.

"După recepționarea de către A.N.C.P.I./O.C.P.I. a documentațiilor cadastrale individuale, pe terenul supus deja exproprierii, identificat la poziția nr. crt. 192, din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 399/2023, a fost identificat un imobil construcție - bloc de locuințe cu 12 apartamente, care la momentul declanșării procedurii de expropriere pentru terenuri, deși acesta exista, nu a fost identificat, astfel încât prin prezentul proiect de act normativ este necesar a se declanșa procedura de expropriere și pentru acest imobil construcție - bloc de locuințe cu 12 apartamente", se arată în document.

În acest fel este suplimentată suma prevăzută ca justă despăgubire aprobată prin HG 399/2023, privind declanșarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Lărgire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului București Sud între A2 km 23 + 600 și A1 km 55 + 520 și Amenajare punct de întoarcere în soluție giratorie pe CB în zona autostrăzii Al" - Lot 2 - Lărgire la 4 benzi a Centurii Rutiere a Municipiului București Sud între km 54 + 700 și DN 5 km 40 + 000".

Ads