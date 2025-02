Pasagerii avionului răsturnat la Toronto cu roțile în sus la aterizare, despăgubiți de compania Delta. Suma pe care o primesc toți cei aflați în aeronavă VIDEO

Compania Delta va acorda câte 30.000 de dolari tuturor pasagerilor avionului care s-a răsturnat luni, 17 februarie, pe aeroportul din Toronto, conform informațiilor furnizate de AFP.

„Acest gest este necondiţionat şi nu are niciun impact asupra drepturilor pasagerilor”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei, relatează stirileprotv.ro.

Luni, 17 februarie, un avion de linie care a decolat din Minneapolis, Minnesota, a avut un accident la aterizare pe pista aeroportului din Toronto, ciocnindu-se frontal, apoi a luat foc și s-a răsturnat.

În ciuda norilor densi de fum negru care au învăluit avionul la aterizare, toți cei 76 de pasageri și cei patru membri ai echipajului au scăpat nevătămați. În total, 21 de persoane au suferit răni în urma incidentului, însă, conform informațiilor furnizate de Delta Air Lines, doar una dintre acestea se afla încă în spital miercuri dimineață, 19 februarie.

Investigația este coordonată de Transportation Safety Board of Canada (TSB), cu sprijinul FAA, autoritatea americană de reglementare a aviației, și a unei echipe de la Delta, a declarat marți Deborah Flint, directorul general al aeroportului, în cadrul unei conferințe de presă.

Imaginile surprinse de pasageri după accident arată epava avionului Bombardier CRJ900, care este acoperită de funingine, având cel puțin o aripă lipsă, ca și cum ar fi fost smulsă, iar coada pare a fi parțial distrusă.

Accidentul din Toronto survine după o serie de incidente aviatice care au avut loc în America de Nord în ultimele săptămâni. La sfârșitul lui ianuarie, un elicopter militar a intrat în coliziune cu un avion de linie, în Washington DC, accidentul soldându-se cu 67 de decese. În plus, la câteva zile distanță, un avion medical s-a prăbușit în Philadelphia, ducând la moartea a șapte persoane.

