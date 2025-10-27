România riscă să plătească despăgubiri imense într-un proces intentat de compania de asigurări Euroins. Tribunalul de la Washington respinge cererea de închidere a dosarului

Autor: Daniel Groza
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 12:04
354 citiri
Euroins a dat în judecată statul român FOTO euroins.ro

România se confruntă cu unul dintre cele mai costisitoare litigii internaționale din ultimii ani, după ce tribunalul de arbitraj de la Washington a respins cererea Guvernului de a opri procesul intentat de Eurohold Bulgaria și Insurance Group.

Cele două companii cer despăgubiri de peste 500 de milioane de euro, acuzând statul român că a încălcat acordul bilateral de protecție a investițiilor prin retragerea licenței Euroins România. Decizia ICSID deschide calea unui proces complex, care ar putea aduce pierderi uriașe bugetului public, arată Gândul.ro.

Euroins Insurance Group, parte a Eurohold Bulgaria, susține că a investit aproximativ 300 de milioane de euro pe piața românească, înainte ca Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) să revoce licența companiei și să ceară intrarea în insolvență.

Cerere respinsă la Washington

Guvernul a cerut tribunalului de la Washington încetarea procedurii, susținând că plângerea bulgarilor „nu are temei juridic”. ICSID a respins însă această solicitare, iar procesul merge mai departe.

Eurohold și EIG vor depune o a doua cerere de arbitraj la ICSID. Noua acțiunea se va baza pe încălcarea legislației române privind investițiile. Companiile afirmă că autoritățile din România au luat decizii ilegale care au distrus activitatea Euroins și au afectat întreaga piață de asigurări, lăsând milioane de șoferi în incertitudine.

Procesul de la ICSID intră într-o nouă etapă, în care ambele părți vor prezenta probe și argumente.

Despăgubirile pot să depășească 500 de milioane de euro

Dacă România va pierde, despăgubirile ar putea depăși 500 de milioane de euro, echivalentul a aproape un sfert din bugetul anual al Ministerului Sănătății.

Cazul Euroins este considerat unul dintre cele mai costisitoare litigii internaționale din istoria recentă a României, fiind comparat de unii experți cu procesul pierdut în cazul „Rompetrol” sau „Micula”.

Euroins România a fost al treilea cel mai mare asigurator RCA din țară înainte ca ASF să-i revoce licența, în martie 2023, acuzând probleme de capitalizare. Decizia a fost urmată de falimentul companiei, care a afectat peste 2,5 milioane de șoferi.

