Soartă sau destin?

Soarta 1 este pre-scrisă și fixată.

Destinul 2 este determinativ si dinamic.

Soarta sunt genele.

Destinul este epigenetica.

Soarta este ceea ce este dincolo de voința ta.

Destinul este consecința opțiunilor și acțiunilor tale.

Părinții, locul/mediul de naștere, religia, limba maternă, rasa, sexul, statura, culoarea ochilor și a părului ș.a.m.d. sunt Soarta.

Prietenii, limbile vorbite, cărțile citite, partenerul cu care trăiești, copiii pe care ii ai, mediul/orașul/țara în care trăiești, proiectele la care lucrezi, valorile împărtășite, viziunile, visele tale sunt destinul.

De soartă fugi.

Spre destin alergi.

1 Prin definiție, soarta (fate engl.) este suma acelor forțe exterioare care stabilesc calea prestabilită a vieții tale, în ciuda a ceea ce faci. Având în vedere definiția sa, nu ar trebui să fie surprinzător că „soarta” provine din latinescul, fatum*, adică a fost vorbit.

2 Dar...poți modela destinul cu alegerile tale. De ce? Pentru că destinul (destiny engl.) este viitorul tău. Provenind de la termenul latin destinare**, care înseamnă intenționat sau ferm stabilit, destinul nu a fost deja determinat. Prin urmare, schimbările pe care le faci îți vor afecta destinul în viață.

*Fatum (fatum, -i, 2nd) is “destiny”, “oracle” (in this sense also fatus, -us, 4th), “prediction”, “gods’ will (or order)”, and in a more figurative sense, “luck” or its contrary “bad luck”, or “death”. Fatum is “what has been said”, evidently with divine authority.

**Destinare (lat) - To resolve, determine, secure (engl)

PS.

În circa 8 minute Gabriel Liiceanu explică diferența între soartă și destin... în noiembrie 2022 (min 3:35-15:20) aici.

Dan Ioan Popp - antreprenor in serie, de profesie inginer automatist. A fost cofondator al BVB ca presedinte Broser SA, presedinte ARAI si al Uniunii Nationale a Agentilor Imobiliari, trainer IRECSON , profesor asociat ASE si a mai activat in domenii precum e-commerce (on-line shopping,on-line marketing, health & life-style consultancy),real estate development (CEO-Impact S.A, selling manager, trainer si coacher).

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.