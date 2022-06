Destinații de top pentru city break-uri în 2022. Ce au votat turiștii FOTO

Ar fi ideal să avem două concedii pe an, a câte șase luni fiecare, dar uneori viața cotidiană este atât de agitată, încât nu ne putem bucura decât de câteva zile legate, numai bune pentru o escapadă rapidă pe continent.

Peste jumătate de milion de călători din 182 de țări au votat cele mai bune destinații europene din 2022, ideale pentru un city break, potrivit europeanbestdestinations.com.

Top 5 destinații europene ideale pentru un city break de vis

Ljubljana, Slovenia

Ljubljana este un oraș perfect pentru persoanele curioase, dornice să se aventureze. Capitala verde a Sloveniei atrage turiștii înfometați de cultură, artă, divertisment și spații verzi mari, oferind o atmosferă relaxantă.

Ljubljana a optat pentru un centru istoric pietonal cu mult înainte ca trendul să fie adoptat pe scară largă în Europa.

Prima vizită cu siguranță nu va fi ultima. Farmecul autentic al Ljubljanei determină turiștii să revină pentru cultura minunată, bucătăria extraordinară și viața plină de diversitate a orașului.

Lovely Ljubljana the capital of Slovenia. UNESCO world heritage site with a fascinating history. A top culinary destination, also known for it’s wines and beers. An example of visionary urban planning by renowned architect Plecnik. https://t.co/BkDKjTpRRg pic.twitter.com/zVJmJ2ReHW — Spectacular Journeys (@SJeuropetours) May 31, 2022

Marbella, Spania

Denumită și capitala soarelui, Marbella este destinația preferată pentru turiștii ce caută relaxare, cumpărături, hoteluri și restaurante rafinate, golf, activități în aer liber și sport pentru vacanțe de neuitat.

Marbella atrage mai mult ca oricând nomazi digitali, pasionați de sport, gurmanzi, dar și companii și investitori. Marbella dezvoltă un turism durabil și responsabil de foarte înaltă calitate și este un exemplu de bună practică la nivel european.

Puteți să vă încărcați bateriile pe plaja Puerto Banus. La prânz, răsfățați-vă papilele gustative într-un restaurant cu stele Michelin sau un bar tapas din centrul istoric al orașului Marbella. Aleile autentice cu mii de flori sunt semnătura acestei destinații.

Fiind soare pe tot parcursul anului, este un paradis pentru sporturile în aer liber.

Marbella, Spain 💟 Who wanna visit this place 😍 pic.twitter.com/8RvJe2K304 — 🌴صـــــــحرا نــورد🌴 (@Sahra_Nasheen) May 28, 2022

Walking through the streets of Marbella, among its white houses 🏘️ with flowers on the façades 🌸, is a fantastic experience. You'll want to take photos at every turn! Ads 📸 @pzsco_official#YouDeserveSpain #VisitSpain #Spain #SpainCoast #Andalucía #Marbella #FloresMarbella pic.twitter.com/sjTRis1fO4 — Spain in The Middle East (@SpainMiddleEast) May 26, 2022

Old Town of Marbella, Málaga. pic.twitter.com/IEGSimMf8L — ANDALUSIAN SPAIN 🍊🫒 (@AmaliaAndaluza) May 28, 2022

Amiens, Franța

V-ar plăcea o călătorie extraordinară pe urmele lui Jules Verne, într-un paradis liniștit, cu grădini plutitoare, să descoperiți cea mai frumoasă și mai mare catedrală din Franța și să vă bucurați de o vacanță grozavă? Nu căutați mai departe, Amiens este destinația.

Situat ideal în inima triunghiului Paris Londra Bruxelles, Amiens este un oraș minunat, clasat pe locul 4 ca cel mai verde oraș din Franța. Amiens a fost sursa de inspirație pentru Jules Verne când s-a stabilit aici, în 1871. Celebrul autor și-a pus amprenta asupra orașului; influența lui este vizibilă în fiecare colț al străzilor din Amiens.

Hortillonnages, un paradis verde de 300 de hectare din inima orașului, poate fi explorat pe jos, cu bicicleta, cu barca cu vâsle, sau cu caiacul.

Nu ratați Musée de Picardie, urcați pe bicicletă și mergeți la Grădina Zoologică din Amiens, o adevărată insulă a biodiversității unde speciile pe cale de dispariție sunt protejate în liniștea naturii. Urcați-vă în trenulețul turistic sau faceți o plimbare cu trăsura trasă de cai: ambele vă duc prin Saint-Leu, un cartier istoric tipic marcat cu case colorate. Acesta este un loc ideal pentru a gusta unele specialități locale, cum ar fi „ficelle picarde”, sau pentru a bea ceva seara la una dintre numeroasele terase situate de-a lungul râului Somme.

Built over the course of 50 years—the Amiens Cathedral is the High Gothic and stands as France's largest cathedral. Construction began in 1220. The church is particularly known for the quality of its sculpture on the main façade👇https://t.co/SjQiORKwwI#architecture #France pic.twitter.com/9XymFgPLsr — Miguel Calabria (@MiguelCalabria3) April 4, 2022

Plovdiv, Bulgaria

Plovdiv este vechi oraș din Europa care a fost locuit în permanență și unul dintre cele mai vechi din lume. De asemenea, a câștigat titlul de Capitala Culturală Europeană în 2019.

Orașul găzduiește monumente impresionante: un teatrul ce datează din secolul I, Stadionul Roman din secolul al II-lea, Forumul Antic, exemple ale mozaicului roman, văzute în Bazilica Episcopală din Philippopolis (secolele IV-VI) și în Mica bazilica creștină timpurie (sec. IV-VI).

Centrul vechi al orașului Plovdiv, cea mai frumoasă bijuterie a orașului, este un fenomen cultural care încântă prin casele sale decorate spectaculos.

“The old town in Plovdiv is an architectural and historical reserve located on three of Plovdiv's hills: Nebet Tepe, Dzhambaz Tepe and Taksim Tepe.” 🔆 Good morning! pic.twitter.com/FWm7xF5bHT — Ekaterina Ilieva (@ekaterinailiev) May 30, 2022

Old town in Plovdiv, Bulgaria is a time machine ❤️ pic.twitter.com/K4j1Wzlse2 — Tzvetomir Ivanov (@TzIvanov) May 23, 2022

Leuven, Belgia

Un oraș pitoresc din inima Belgiei, o destinație ideală pentru un city break special pe tot parcursul anului.

Se bucură de o diversitate ieșită din comun: artă, cultură, știință, bere, gastronomie și cumpărături. În plus, este ușor accesibil și distanțele se pot parcurge pe jos sau cu bicicleta. În momentul în care ieșiți din Gara Leuven, puteți simți deja atmosfera modernă și urbană într-un cadru istoric.

Bucurați-vă de shopping pe străzile unde nu circulă mașini, de la modă ecologică la principalele lanțuri de magazine, de la piețe cu produse locale, la magazine de suveniruri și cadouri. Vă aflați în țara ciocolatei, berii și gastronomiei, așa că nu uitați să vizitați măcar una dintre numeroasele cafenele și restaurante fermecătoare pe care le puteți găsi la fiecare colț.

Leuven town hall pic.twitter.com/wzmuxUK59u — David Owen (The Home Office remains a disgrace) (@OwenWintersgill) May 8, 2022