Unde îți poți petrece Crăciunul la plajă, departe de frig și zăpadă. Topul destinațiilor ideale pentru sărbători FOTO

Au rămas mai puțin de două luni până la Crăciun, astfel că românii au început să caute temeinic destinații spre care să se orienteze.

Unii aleg să îl petreacă în familie, alții vor sărbători autentice, cu zăpadă, frig, decorațiuni tematice și poate chiar și o vizită în țara lui Moș Crăciun, iar cei care detestă iarna fug cât mai departe de ea, sperând să îi prindă 25 decembrie pe plajă, la soare, cu un cocktail în mână.

Publicația The Times a alcătuit un top al celor mai bune destinații pentru a petrece Crăciunul în 2022, unde au inclus locuri ideale pentru toate gusturile.

Destinații ideale pentru un Crăciun la soare

1. Tenerife

Dacă speri la un Crăciun departe de frig, Tenerife este locul potrivit. Deși turismul și-a pus amprenta pe insulă, stațiunile turistice ocupă doar o mică parte. Dincolo de frumusețea răpitoare nealterată, veți găsi sate la malul mării, golfuri pitorești și o pădure tropicală, iar peste toate acestea veghează un vulcan vechi de 200.000 de ani.

2. Maldive

Dacă doriți să schimbați paleta tradițională de culori festive de roșu și verde pentru un peisaj cu un milion de nuanțe de albastru, Maldive este răspunsul. Aveți posibilitatea să dormiți în vile suspendate chiar deasupra apei. Multe hoteluri din Maldive oferă meniuri tradiționale în ziua de Crăciun, însă puteți opta și pentru un platou cu homar proaspăt și stridii, alături de o sticlă de șampanie.

3. Barbados

Caraibe este o destinație parcă făcută pentru croazierele de Crăciun. Puteți savura un pahar de rom la bord, cu o insulă la orizont. Barbados este cea mai populară destinație din Caraibe, iar de la jumătatea lunii septembrie și până la jumătatea lunii decembrie, prețurile hotelurilor scad cu o treime.

Există riscul să plouă, dar ploile sunt scurte, iar temperaturile nu scad niciodată sub 27 de grade Celsius.

Walking along the beach in Barbados. 🇧🇧 pic.twitter.com/dMA6YBn4Fa — 🍍Josh - (@jbsuperman) October 22, 2022

Destinații ideale pentru un Crăciun autentic

1. Laponia

Pentru un Crăciun învăluit în spiritul autentic al sărbătorilor, nimic nu e mai potrivit decât țara lui Moș Crăciun. Puteți face schi, vă puteți plimba cu o trăsură trasă de reni, sau puteți vizita satul lui Moș Crăciun, unde există nenumărate atracții pentru cei mici. Aceștia pot decora prăjituri și turtă dulce, pot face decorațiuni, sau pot vizita școala de spiriduși. Sigur, îl pot întâlni chiar și pe Moș Crăciun.

Lapland looks like a Christmas dream🎁 pic.twitter.com/17t5LbbXaa — ISAWITFIRST (@isawitfirst) December 13, 2020

2. Salzburg, Austria

Destinația promite o vacanță festivă de vis. Salzburg este un oraș tradițional, înconjurat de vârfurile munților acoperite de zăpadă. Nu uitați să cutreierați celebra alee Getreidegasse, renumită pentru cumpărături. În plus, există numeroase baruri unde puteți bea fie cea mai bună bere, fie cel mai bun prosecco.

What if your family woke up in Europe during Christmas? Well, Salzburg would be a fantastic place to start in! Salzburg, in winter, is an absolute wonderland. When the city is covered in snow, it resembles a fairytale village complete with a magnificent castle looking over… pic.twitter.com/MADOisXroy — The Travel Between (@travelbetween1) January 29, 2021

3. Germania

Crăciunul este sărbătorit ca la carte în Germania, iar celebrele sale târguri tematice sunt cunoscute în întreaga lume. Există șanse uriașe să ningă, iar temperaturile pot fi negative în decembrie, însă media ar fi de minus un grad.

There is something magical about walking through Düsseldorf's Christmas markets, where many of the stalls are inspired by the old burgher houses of Düsseldorf. See here: https://t.co/lEhaTOe0ze pic.twitter.com/4lTUJtnIvN — Visit Germany (@VisitGermanyUK) October 25, 2022

#Christmas #Markets in #Europe 🧵 🇩🇪#Cologne #Germany 🗓21 Nov - 23 Dec 2022 📍City Centre Markt der Engel is all decorated and superbly lit up. There are even markets dedicated to maritime history, pirates etc. And there's an outdoor ski rink too. 8/n#DakuKaGyaan pic.twitter.com/eoumr17vYN — Backpacking Daku (@outofofficedaku) October 21, 2022

