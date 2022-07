Dacă sunteți în căutarea unei destinații pentru un concediu de vară de lux, următoarele șapte au fost cotate ca fiind cele mai opulente în anul 2022, potrivit jtgtravel.com.

Numele acestei destinații europene este de obicei asociat cu petreceri și iahturi stropite cu șampanie, dar în ciuda reputației sale meritate, St Tropez este o destinație de lux care strălucește la propriu.

Acest mic sat de pescari devenit un oraș la modă de pe litoral este plin de istorie. Desigur, plajele din St Tropez sunt unele dintre cele mai frumoase din sudul Franței. Mărginită de cluburi elegante, inclusiv celebrul club 55, plaja Pampelonne este cea mai lungă și mai aglomerată întindere de nisip din St Tropez. Dacă doriți să vă relaxați într-un loc mai privat și mai liniștit, plaja vecină, Les Salins, este alegerea ideală.

Viața de noapte este mult peste ce v-ați putea imagina, iar mâncarea este delicioasă indiferent că mergeți la un restaurant condus de un bucătar celebru, sau că vă opriți la o cafenea locală.

Unele dintre cele mai bune restaurante din St Tropez includ La Vague d'Or, cu trei stele Michelin, situat direct pe malul apei, decorul tradițional al Auberge des Maures, cunoscut pentru delicatese locale și restaurantul de pe acoperiș Le Toits.

Cunoscută drept ”Insula Albă”, Ibiza este cea mai luxoasă destinație a Spaniei. Cu celebrități și turiști care iubesc petrecerile, nisipurile albe și apele calde din Ibiza sunt acum unele dintre cele mai căutate din Europa.

Ibiza are o viață de noapte emblematică. De la super cluburile de renume mondial, la barurile pline de viață de pe plajă, undeva are loc o petrecere, indiferent de oră. Cultura cochetă a cluburilor de plajă a făcut din Ibiza una dintre cele mai bune destinații din Europa pentru cei care doresc să petreacă, dar preferă să bea ziua pe nisip până la noaptea târziu. Locația elegantă de inspirație mediteraneană Amante este unul dintre cele mai populare locuri din Ibiza, dar asigurați-vă că rezervați cu mult timp în avans. Ca alternativă, nu ratați petrecerile de la Beachouse Sunday în Playa d’en Bossa, și asigurați-vă că mergeți la legendarul Café Mambo pentru cei mai buni DJ.

Un alt motiv pentru care Ibiza este atât de populară este datorită frumosului oraș vechi fortificat. Dalt Vila, care se traduce prin „oraș înalt”, este un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO. Aici veți găsi case istorice răspândite în peisaj, piețe tradiționale care vând mărfuri realizate manual și muzee ascunse care expun artefacte ce spun poveștile acestei locații istorice. Mai jos, străzile pietruite ale vechiului cartier pescăresc sunt la fel de fascinante, oferind pretextul perfect pentru a scăpa de căldura soarelui la un cocktail răcoritor după-amiaza.

Una dintre cele mai rafinate destinații ale Europei pentru artă și arhitectură, Florența este plină de experiențe eclectice: o vizită la operă, de o plimbare prin grădinile înflorite ale orașului sau o vizită la emblematicul Dom.

Cu o mulțime de magazine deschise încă din anii 1920, Florența a fost de multă vreme o destinație vizată pentru cumpărături de lux. Pe strada Via Tornabuoni găsiți magazine ale aproape tuturor designerilor internaționali. Pe de altă parte, pe străzile ascunse ale Florenței, veți descoperi un labirint de magazine și ateliere independente. Vând orice, de la îmbrăcăminte lucrată manual până la parfumuri artizanale pe care nu le veți găsi altundeva.

Stilul arhitectural al orașului este încă puternic inspirat de epoca Renașterii. Deși Florența este ca un muzeu în aer liber în sine, asigurați-vă că nu ratați galeriile. Galeria Uffizi găzduiește multe capodopere, inclusiv piese ale lui Leonardo da Vinci și Michelangelo.

Dacă aveți timp să evadați din acest oraș fermecător pentru o zi, îndreptați-vă spre dealurile acoperite cu podgorii din Chianti. Această regiune viticolă uluitoare găzduiește mai multe podgorii care oferă degustări de vinuri, tururi ghidate și chiar oportunitatea de a vă familiariza cu procesul de producție a vinului.

Cu peste 300 de zile însorite pe an, Mykonos a devenit o destinație de lux adorată de turiștii care iubesc căldura. Zilele lungi pe plajă sunt de obicei urmate de petreceri ce se întind până dimineața.

În interiorul labirintului de clădiri cu ziduri albe și uși albastre emblematice, Mykonos Town este centrul insulei. De la buticuri la restaurante, este locul perfect pentru a vă petrece zilele de vacanță. Dacă căldura din interiorul zidurilor orașului devine insuportabilă, îndreptați-vă spre Portul Vechi și opriți-vă pentru o băutură sau două pe malul pietruit.

Pregătiți un picnic la prânz și mergeți spre unul dintre numeroasele golfuri de nisip izolate ale insulei pentru o zi liniștită sau rămâneți într-o zonă mai turistică pentru a experimenta cluburile de pe plajă din Mykonos. La JackieO vă puteți aștepta la o zi plină de homar, cocktailuri cu șampanie și muzică de top din anii 1990.

Istoria Mykonos merită de asemenea explorată. De la morile de vânt din secolul al XVI-lea, cu vedere la orașul Mykonos, până la casele pitorești și istorice din Mica Veneție, este ușor să vizitezi atracțiile antice ale insulei cu bicicleta. Puteți opta pentru o excursie la bordul unui iaht privat pentru o excursie în Delos, cunoscut drept locul de naștere al zeului grec, Apollo.

Fără îndoială, una dintre activitățile obligatorii în Capri este să vezi peisajele care alcătuiesc această insulă mică, dar unică. Închiriază o barcă pentru o zi și navighează către numeroasele peșteri și grote sculptate pe coastă. Oprește-te și plimbă-te pe nisipurile albe și moi sau intră într-un restaurant local pentru un Aperol Spritz cu gheață. Nu uita să iei telescaunul până în vârful Muntelui Solaro.

Ca oriunde în Italia, mâncarea din Capri este te va face să visezi constant la următoarea masă. Pastele și fructele de mare proaspăt prinse sunt în aproape fiecare meniu de pe insulă, adesea însoțite de priveliști fascinante. Dacă ești în căutarea unei mese rafinate, mergi la Restaurant Il Riccio, un restaurant cu stele Michelin care servește fructe de mare și pește, cu vedere către frumoasa Grotă Albastră. Lasă loc pentru desert: o cupă de gelato te va face să o ceri și pe a doua.

Locația și-a dobândit faima după ce a fost aleasă ca loc de filmare pentru celebrul serial Game of Thrones.

Cu clădiri în stil baroc, acoperișuri din teracotă și ziduri vechi, peisajul remarcabil al acestui oraș este poate una dintre principalele sale atracții. Frumos susținut de albastrul Mării Adriatice și înconjurat de zidurile magnifice din secolul al XIII-lea, centrul vechi pietonal din Dubrovnik este accesibil prin două porți – Pile și Ploče – și găzduiește străzi întortocheate, pline de magazine și monumente, atât moderne, cât și istorice. În piața principală veți găsi turnul clopotniță, Coloana lui Orlando, Biserica Sfântul Blaise. Restaurantele de pe malul apei Orsan sunt printre cele mai populare, preferate pentru caracatiță și miel.

Dacă sunteți un fani Game of Thrones, puteți explora orașul King’s Landing. Dacă preferați să aflați mai multe despre istoria Dubrovnikului, explorați Palatul Rectorului și celebra farmacie din Mănăstirea Franciscană, care încă vinde produse făcute folosind rețete de acum 700 de ani.

Parisul este întotdeauna o idee bună. „Orașul iubirii” a fost o locație emblematică încă de când baronul Haussmann a început să proiecteze frumoasele bulevarde, în 1870.

Incredibil de șic și plin de cultură, Parisul găzduiește multe repere locale: Turnul Eiffel și Arcul de Triumf, la capătul Champs-Élysées. Dacă sunteți iubitor de artă, treceți pe la Muzeul d'Orsay și Luvru, care găzduiește Mona Lisa.

Mergeți într-o croazieră cu barca de-a lungul râului Sena, unde puteți lua cina la lumina lumânărilor. Există numeroase magazine de designer situate pe Rue Saint-Honore, dar probabil cel mai celebru este Chanel, unde a fost de altfel și primul showroom.

Pe măsură ce seara se apropie, asigurați-vă că aveți masa rezervată la Le Cinq, cel mai elegant și căutat local din Paris. Situat în interiorul magnificului Four Seasons Hotel George V, meniul oferă mâncăruri originale, inspirate din ingrediente de sezon. Odată ce cina este terminată, savurați un cocktail pe terasa spațioasă pentru a privi noaptea luminile strălucitoare ale Parisului.

