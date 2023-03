Destinații europene rupte din paradis. Grecia intră în top cu 3 locații FOTO

Europa nu duce lipsă de destinații parcă rupte din paradis, cu cer albastru, mare turcoaz, nisip fin, sate pescărești, dar și cu o energie pozitivă vibrantă, care face turiștii să își încarce bateriile.

O parte dintre ele sunt chiar aproape de țara noastră și deja se află printre preferințele românilor când vine vorba de concediu, mai ales de cel din sezonul estival.

Insulele Madeira sunt o bijuterie a industriei turismului din Europa. Această destinație este perfectă pentru cei care doresc să se relaxeze, să facă cumpărături, sau să se plimbe în Levada. De asemenea, este locul ideal pentru a observa delfinii și balenele, potrivit europeanbestdestinations.com.

Capri nu este doar un loc pentru oameni bogați și celebri, așa cum tind mulți să creadă, ci este și una dintre cele mai frumoase insule din Europa. Jackie Kennedy și Sofia Loren obișnuiau să meargă la Capri pentru a se bucura de natura neatinsă de oameni și de apele sale albastre.

Corfu se află la granița cu Albania. Este o insulă frumoasă de aproximativ 600 de kilometri unde înfloresc cele mai spectaculoase orhidee primăvara. De asemenea, există numeroase plantații de măslini. Bougainvillea (n.r. - floarea de hârtie) și trandafirul alb sunt emblematice pe insulă.

15 Best Things To Do in Corfu, Greece https://t.co/0hdbVZ4seb via @goatsontheroad pic.twitter.com/t5yMQKNDee

Kotor este un mic paradis pe pământ situat în Muntenegru. A fost premiată ca fiind una dintre cele mai frumoase destinații din Europa. Dacă în urmă cu câțiva ani încă nu era atât de cunoscută, între timp Kotor a devenit populară și mulți turiști iubesc această destinație fermecătoare și autentică. Kotor merită o vizită, mai ales în timpul carnavalului său internațional de vară de la sfârșitul lunii iulie.

A beautiful town on the Adriatic coast, Perast, #Montenegro is located on the Bay of Kotor. Situated few kilometres northwest of Kotor.

Despite having only one main street, this tiny town boasts 16 churches and 17 formerly grand palazzi.#DakuKaGyaan pic.twitter.com/RCN2fp97Tl