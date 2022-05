Top 10 destinații spectaculoase din Europa, ascunse de turiști FOTO

Europa are o mulțime de locații extraordinare, pentru toate gusturile, nevoile și dorințele turiștilor. Totuși, aceștia tind să se orienteze către cele mai populare și cunoscute, în loc să caute mai atent pentru a fugi de aglomerație.

Există o serie de locuri spectaculoase în Europa, care au rămas departe de radarele turiștilor, cunoscute doar de localnici, potrivit europeanbestdestinations.com.

Top 10 locuri ascunse din Europa, perfecte pentru concediu

Batumi, Regiunea Adjara - Georgia

Vă puteți plimba pe străzile din centrul vechi al orașului Batumi, puteți face drumeții în munții Adjara din apropiere, puteți vizita una dintre cele mai frumoase grădini botanice din Europa, sau lenevi pe plajă.

Are o istorie incredibilă, muzee unice în lume și una dintre cele mai îndrăznețe arhitecturi din toată Europa. Batumi este și o destinație ideală pentru gurmanzi și iubitorii de vin.

Batumi este o destinație perfectă vara deoarece combină city-break și plajă, wellness și cumpărături.

I enjoyed visiting #Batumi, one of the most beautiful cities in the world which has a coast to the sea. Great hospitality of #Gerogian people and friendly country. Ads 🇲🇰🤝🇬🇪 pic.twitter.com/GGbQphfNIm — Furkan ÇAKO (@chakofurkan) May 27, 2022

Torrevieja Alicante - Spania

Descoperiți „Laguna Salada de Torrevieja”, un lac roz unic în lume, situat în Parcul Natural Lagunas de la Mata y Torrevieja. Pe lângă faptul că are o culoare atât de unică, acest lac ar avea proprietăți terapeutice în special asupra reumatismului.

Ads

Un lac cu apă dulce, dar și kilometri de plaje sublime vă așteaptă nu departe de acolo, așa că nu mai trebuie decât să vă faceți bagajele.

There are magical sunsets and then there are magical sunsets at Laguna Rosa in Torrevieja. The perfect place to watch the spectacle unfold. pic.twitter.com/QpCfgObVbY — Region of Valencia (@valenciaregion) May 22, 2022

Las Laguna Salada de Torrevieja, located in Spain, has water that looks pink due to a form of algae. pic.twitter.com/Hm5kanu3CV — SERIOUSLY STRANGE (@SeriousStrange) March 9, 2016

Ads

You're not dreaming! the color Laguna Salada de Torrevieja (Spain) is a natural phenomenon caused by a type of algae pic.twitter.com/ah94jSFMfH — Culture Trip (@CultureTrip) April 26, 2016

Pietrapertosa, Regiunea Basilicata - Italia

Această regiune de păduri și munți este cunoscută pentru orașul Matera. Nu ratați o oprire la „Castelmezzano”, un alt sat considerat una bijuteriile ascunse ale Italiei.

La fel ca și Castelmezzano, Pietrapertosa este un sat cuibarit în munți și pare a fi construit în stâncă. Cu străzile sale înguste și casele medievale la poalele castelului, acest cătun este unul dintre cele mai frumoase sate medievale din Italia.

Pietragalla is a city and commune in the province of Potenza, in the southern Italian region of Basilicata 🇮🇹 Ads 📸: @ilpaesologo pic.twitter.com/wxvhlzh0RL — 🌿p i c t u r e s (@1_LoveLiberty) October 6, 2021

Craco is a ghost town and comune in the province of Matera, in the southern Italian region of Basilicata. It was abandoned towards the end of the 20th century due to natural disasters. The abandonment has made Craco a tourist attraction and a popular filming location. pic.twitter.com/dOlh3Vv2VM — Tracy Hogan (@HoganSOG) October 1, 2020

Ads

Rio Marina, Insula Elba - Toscana, Italia

Situat pe insula Elba, Rio Marina este o destinație de o frumusețe rară, așezată între mare și munte.

Capitala minieră a insulei Elba, Rio Marina, nu mai atrage căutătorii de aur, ci mai degrabă turişti care caută plaje cu nisip fin auriu, ape cristaline, golfuri ascunse şi plaje secrete precum Cala delle Alghe sau Spiaggia Luisi d'Angelo.

Rio Marina - Elba Island - Italy. A beautiful morning by the mediterranean sea... https://t.co/vmx8SZX13J pic.twitter.com/rmOVswtjT9 — EnricoAndreoni (@Enricoandreoni1) August 2, 2018

Rio Marina, Elba Island, Italy pic.twitter.com/h52MrMkO8b — Creative Travel Spot (@spotenthusiast) June 8, 2014

Veli Losinj, Insula Losinj - Croația

Situat la 10 minute cu mașina de sublimul oraș Mali Losinj, Veli Losinj este una dintre cele mai impresionante destinații ascunse din Europa, care te va face să te îndrăgostești de Croația.

Dacă îți plac peisajele, apele albastre cristaline, soarele și mâncarea bună, Croația este pentru tine.

Veli Losinj a fost un port important de pescuit până la începutul secolului al XX-lea. De-a lungul anilor, satul a fost transformat pentru a primi turiști. Situat la poalele muntelui Kalvarija și cu veder la Marea Mediterană, Veli Losinj este cu adevărat un paradis pe pământ.

Summer Retro, terrace @ Veli Losinj pic.twitter.com/xDgTZf0nXO — artAperture (@art_aperture) August 13, 2020

Calella de Palafrugell, Catalonia - Spania

Calella de Palafrugell este o destinație perfectă pentru cei care doresc să evadeze din oraș și să se bucure de relaxare într-un vechi sat de pescari sublim, renumit și pentru frumusețea golfurilor și a plajelor mici.

Cu arhitectura sa intactă, Calella de Palafrugell este unul dintre cele mai frumoase sate din Costa Brava.

Cinco destinos españoles que son un secreto, según los turistas europeos. La laguna rosa de Torrevieja, el coqueto pueblo de Calella de Palafrugell o Moraira son algunas de estas joyas del país que merece la pena descubrir en una escapada veraniega pic.twitter.com/PWK26cMRio — Agencia Reale Salamanca Centro (@REALESegurtorme) May 27, 2022

Bauduen - Franța

Nu mulți cunosc acest mic paradis situat la doar o oră și jumătate de Nisa. Un loc perfect pentru a explora Cheile Verdonului, dar și un loc de vacanță privilegiat, în inima naturii.

Acest sat tradițional este ideal pentru familii și nu numai. Există numeroase activități oferite de centrul nautic și puteți observa cerul înstelat la observatorul astronomic.

Puținele restaurante din Bauduen oferă bucătărie simplă, dar gustoasă, la prețuri destul de accesibile, în comparație cu unele restaurante de pe Coasta de Azur.

Alleyway in the village of Bauduen, France Photo by Fred Bour pic.twitter.com/ecMPGYDtzu — Kristina Blankenship (@AgateHuntress) September 9, 2018

Moraira Alicante, Costa Blanca - Spania

Departe de aglomerație, această stațiune de pe litoral este ceea ce ai nevoie pentru o vacanță relaxantă, sub soarele coastei spaniole.

Cu stâncile, pinii și vilele sublime, Moraira amintește puțin de Capri, din Italia.

Fie că alegeți Moraira pentru o vacanță în familie, fie că este o escapadă romantică, vă așteaptă plaje frumoase și o climă temperată (niciodată prea cald, nici măcar în inima verii). Este, de asemenea, ideală pentru pasionații de sporturi nautice.

Puteți vizita castelul în caz că sunteți pasionați de istorie, puteți juca golf, puteți face excursii cu barca și vă puteți încheia ziua degustând specialitățile locale.

Thun, Elveția

Popular printre locuitorii Bernei care vin să petreacă weekenduri relaxante nu departe de capitala Elveției, Thun este una dintre bijuteriile ascunse ale Elveției.

Thun este un oraș cosmopolit, unde te vei înțelege cu oamenii vorbind germană, engleză, franceză sau italiană.

Pentru plimbări pe jos sau cu bicicleta de-a lungul lacului, ciclism montan, activități acvatice sau de iarnă, sau pentru un sejur de gastronomie & wellness, Thun este o destinație turnată parcă pentru iubitorii de natură.

Port Grimaud, Coasta de Azur

Port Grimaud va atrage iubitorii de bărci și iahturi cu siguranță. După o plimbare cu barca, puteți bea ceva la una dintre numeroasele terase și restaurante situate de-a lungul străzilor orașului.

Cu casele sale colorate și canalele, Port Grimaud are ceva din Veneția.

Ads