Destinații exotice de senzație în 2023. Cluburi de noapte sub apă și locuri unice la granița dintre două oceane FOTO

Destinațiile exotice sunt tot mai populare de la un an la altul, iar zborurile lungi de pe un continent pe altul nu mai reprezintă o piedică pentru turiștii care vor să noi teritorii și culturi diferite.

Unele au prețuri mai piperate, pe când altele sunt mult mai ieftine decât țările europene populare în plin sezon. De asemenea, dacă plănuiți concediul din timp puteți profita de oferte de tip early booking.

Amerikanki Travel a întocmit un top al destinațiilor exotice ale anului 2023, menționând inclusiv perioada ideală pentru planificarea unui concediu astfel încât să vă bucurați de cele mai bune condiții.

Niyama este un paradis exotic luxos cu plajă privată și liniștită. Vilele spațioase și moderne cu câte 2-3 dormitoare sunt amplasate fie pe plajă, fie direct deasupra apei. Aveți de ales din multe activități relaxante: masaje, spa, excursii, snorkeling, croaziere sau pescuit. În Niyama s-a deschis primul club de noapte subacvatic din lume, Sub Six, situat la 6 metri sub apă. Mâncarea este de asemenea extraordinară și în Niyama există singurul restaurant cu specific afro-latin din Maldive. Restaurantul inovator în stil camping servește mâncăruri exotice din Africa, America de Sud și America Centrală.

Perioada cea mai bună pentru a vizita Niyama este de la sfârșitul lunii aprilie până în noiembrie.

Parcul Național Komodo a fost fondat în 1980 și este inclus în patrimoniul UNESCO. Este un loc exotic unic deoarece este singurul loc în care se amestecă flora și fauna oceanelor Indian și Pacific. Există peste o mie de specii de pești, șopârle, delfini, rechini sau țestoase. Parcul este deschis 130 de zile pe an și cel mai bun interval pentru a-l vizita este iunie - septembrie. De asemenea, puteți explora în împrejurimi plaja Nusa Dua sau insula Lombok, însă recomandat în sezonul uscat, din aprilie până în octombrie, când marea este liniștită.

