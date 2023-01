Destinații ideale pentru o vacanță primăvara. Locul rupt din paradis unde o săptămână de cazare costă 200 de euro FOTO

Primăvara este perioada ideală pentru un concediu deoarece anotimpul are două mari avantaje: vremea frumoasă și călduroasă și prețurile mai mici decât cele din sezon.

Destinații ideale în acest sens există atât în Europa, dar și pe alte continente, pentru cei care doresc să se orienteze spre o vacanță exotică, potrivit worldfootprints.com.

Italia este cu siguranță una dintre cele mai bune destinații de vacanță indiferent de anotimp, însă primăvara are un farmec aparte: este soare, cald, dar bate o briză răcoroasă. Un alt avantaj este că vremea este ideală atât pentru descoperirea unui oraș mare, precum Roma, Napoli sau Florența, cât și pentru o escapadă în mediul rural sau la plajă.

De exemplu, pentru o vacanță în intervalul 10-16 aprilie, pentru două persoane, în Roma, cazarea la un hotel de patru stele, cu mic dejun inclus, costă 1.300 de euro. Prețurile scad dacă optați pentru o cameră într-o vilă (474 euro) sau pentru închirierea unui apartament (673 euro).

O vacanță pe coasta franceză primăvara este greu de egalat oriunde altundeva pe pământ. Dacă aveți posibilitatea, includeți în sejur și un weekend în Monaco. Ținând cont că vara este sufocantă căldura, primăvara vremea este numai bună pentru a vizita orașul iubirii.

Costul cazării este ceva mai piperat în Paris de exemplu, însă, pentru același interval, 10-16 aprilie, puteți găsi camere la hotel pentru circa 1.100 de euro sau puteți închiria o garsonieră pentru circa 900 de euro.

