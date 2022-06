Topul destinațiilor din Europa în care poți călători de unul singur FOTO

În ciuda curentului de a merge în vacanță în familie, cuplu, sau cu un grup mare de prieteni, există persoane care fie iubesc să călătorească singure, fie pur și simplu nu au cu cine.

Nu trebuie să vă sperie gândul de a pleca singur cu rucsacul în spate deoarece Europa este un tărâm al aventurilor și întâlnirilor, deci cu siguranță nu vă veți plictisi.

Puteți cunoaște oameni noi, cărora să le descoperiți cultura și stilul de viață. Aceste destinații de pe continent sunt recunoscute pentru viața de noapte, gastronomie, cultură și nu numai, potrivit europeanbestdestinations.com.

Foarte mulți oameni locuiesc singuri în Barcelona, deci un turist care nu are partener nu va părea din afara peisajului. În plus, sute de mii de oameni aleg această destinație fie pentru un flirt, fie chiar pentru a căuta dragostea. Barcelona este destinația ideală pentru cei ce iubesc viața de noapte, mâncarea, shoppingul, cultura, plaja, marea și hotelurile ieftine.

Berlinul reprezintă o combinație amețitoare: are energia underground a Londrei și viața culturală și artistică a New Yorkului în anii 60. Un oraș ideal de luat la pas, sau de explorat cu bicicleta, imens, dar cu un transport în comun foarte bine pus la punct.

Very beautiful and very stormy weather on today noon in #Berlin , #Germany ! @StormHour @ThePhotoHour @StormHourMark pic.twitter.com/zfsCMAvdj4

Made it to #Berlin #Germany for an evening presentation. Had to do some exploring (and eating) before preparing to speak on #AI , #DigitalTransformation & #TechPolicy . @BrookingsGov @BrookingsInst pic.twitter.com/xFu4HhmrRZ

Brandenburg Gate,

It is the only remaining city gate in Berlin, Germany.

Located at the west end of Unter den Linden Avenue.

It is seen as a symbol of both the partition of Germany and the reunification of the country.

It is also one of the most visited landmarks in Berlin. pic.twitter.com/97U1CYM3vL