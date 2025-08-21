Bătaie pentru „strips de pui” pe un vas de croazieră. Zeci de oameni, aflați la coadă la mâncare, au început să își împartă pumni și picioare VIDEO

Un incident bizar și șocant a avut loc la bordul unui vas de croazieră, chiar în ultima zi a unui voiaj din Miami în Bahamas și retur. Zeci de oameni s-au luat la bătaie în timp ce se aflau la coadă la mâncare. Unul dintre martori, care a și filmat incidentul, a spus că totul a început de la „stripsuri de pui”.

Violențele care au implicat peste 20 de persoane au izbucnit la bordul navei Sunshine, a firmei Carnival Cruises, în jurul orei 2 dimineața, luni dimineața - ultima zi a călătoriei sale - în timp ce nava se îndrepta înapoi spre Miami, potrivit unui pasager care a filmat haosul.

„Unde naiba e securitatea?!” a țipat un pasager, în timp ce bătăușii își împărțeau pumni și picioare. Din imagini, călătorii implicați în bătaie erau tineri.

Mike Terra, care a înregistrat imaginile șocante și le-a încărcat pe rețelele de socializare acum două zile, a întors camera în timp ce filma și a spus: „Pentru stripsuri de pui, e o nebunie”.

Ulterior, când a fost contactat de New York Post pentru detalii, Terra a spus că nu era suficient de aproape pentru a spune precis de la ce a început bătaia, dar că incidentul a avut loc la coada pentru mâncare.

„Am auzit mereu că Carnival e un ghetou/o escrocherie. Merg de ani de zile în croazierele lor, dar aceasta este prima dată când văd 'acțiune' pe o navă pe care eram”, a adăugat el în descrierea clipului pe care l-a încărcat pe social media.

Utilizatorii de pe rețelele de socializare au fost uluiți de încăierare.

Un comentator a scris: „Carnival trebuie să aibă niște bucăți de pui mortale.”

„Ei bine, iată o altă CROAZIERĂ CARNIVAL care arată ca circul care a devenit cu adevărat”, a spus un altul.

Nu este clar de la ce a început, de fapt, bătaia. Conform site-ului său web, Carnival Cruises are o politică de „toleranță zero” față de orice substanță și activitate ilegală sau comportament perturbator.

