Un oraș din România e în lista celor mai atractive destinații de vacanță în 2025, în "Best of the World 2025"

Brașov e în "Best of the World 2025" / Sebastian Dumitru, Unsplash

National Geographic a dezvăluit recent câteva dintre destinațiile incluse în ghidul "Best of the World 2025", iar un oraș din România se află printre cele selectate.

Brașovul a fost menționat în prestigioasa listă, fiind descris ca un loc al "pădurilor străvechi, al satelor rustice și al Carpaților". De asemenea, ghidul subliniază faptul că noul aeroport al orașului – primul construit în România în ultimele cinci decenii – face regiunea mai accesibilă pentru turiști, arată Antena 3 CNN.

Ghidul "Best of the World 2025", poate cel mai așteptat de către călătorii pasionați, include și alte destinații importante din întreaga lume, printre care **Guadalajara**, Mexic, pentru festivalul său de mariachi, și **Boise**, Idaho, unde are loc festivalul Jaialdi. Alte destinații variate, de la mănăstirile cenobitice din Italia la **Bangkok** sau **Los Angeles**, completează lista locurilor de neratat în 2025.

Lista completă a destinațiilor incluse în Best of the World 2025

- Antigua, Guatemala

- Pădurea Ocala, Florida

- Bangkok, Thailanda

- Raja Ampat, Indonezia

- Guadalajara, Mexic

- Mănăstirile cenobitice, Italia

- Los Angeles, California

- Groenlanda

- Kanazawa, Japonia

- Oriental Express, Malaezia

- **Brașov, România**

- Cerrado, Brazilia

- Northland, Noua Zeelandă

- Senegal

- Haida Gwaii, Columbia Britanică

- Barbados

- Valea Suru, India

- Boise, Idaho

- Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite

- Râul Murray, Australia

- Kwazulu-Natal, Africa de Sud

- Arhipelagul Stockholm, Suedia

- Cork, Irlanda

- Hebride, Scoția

- Tunisia

