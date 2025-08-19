Mărturisirea unei turiste care a fost în peste 90 de țări: "Există una singură în care vreau să mă întorc mereu"

Vacanțele sunt momentele în care evadăm din rutina zilnică, descoperim locuri noi și ne lăsăm surprinși de frumusețea lumii. De obicei, dorința de a explora ne poartă mereu spre destinații diferite, cu gândul că sunt prea multe locuri de văzut pentru a reveni în același.

Și, totuși, există țări care au un farmec aparte, care te fac să revii iar și iar. O pasionată de vacanțe, care a vizitat deja peste 90 de destinații din lume, a relatat într-un articol publicat de Business Insider care este țara în care vrea să se întoarcă.

"Deși locuiesc în Statele Unite, în sufletul meu sunt un călător înnăscut. Am vizitat peste 90 de țări și nu am de gând să mă opresc din explorat.

Totuși, abordarea mea în călătorii este, de obicei, „o dată și gata”. De ce să văd din nou Colosseumul, când încă nu am ajuns la Marile Piramide sau în Antarctica?

Și, totuși, există o țară care continuă să mă atragă: Islanda. Am vizitat-o deja de trei ori și cu siguranță plănuiesc să mă întorc."

"M-am îndrăgostit de Islanda încă de la prima vizită"

"Întotdeauna mi-am dorit să vizitez Islanda, dar nu am pus-o niciodată pe primul loc, până când o prietenă apropiată m-a convins să fac pasul. Ea a planificat cea mai mare parte a excursiei și m-a entuziasmat cu ideea de a vedea cascadele uriașe, izvoarele termale, ghețarii și câmpiile de lavă.

Și mai bine? Am descoperit că Islanda se află la mai puțin de cinci ore de zbor de pe Coasta de Est a SUA, acolo unde locuiesc.

De îndată ce am ajuns, am simțit cum încep să mă îndrăgostesc de această țară. Prima noastră oprire a fost la Reykjavík, cea mai nordică capitală din lume.

În inima orașului vechi există o stradă imensă pictată în culorile curcubeului — un semn clar și plin de frumusețe că toți sunt bineveniți în Islanda. Mi-a adus multă bucurie. Între cumpărături și muzee dedicate artei, istoriei și culturii islandeze, personalitatea orașului se simte la tot pasul.

Centrul vechi al Reykjavíkului abundă în muzee neobișnuite, precum un muzeu de punk-rock situat într-o toaletă abandonată, subterană.

Alte atracții unice islandeze, precum Lava Show — cu lavă roșie, reală, în fața publicului — sau Muzeul Perlan, care include o peșteră de gheață artificială, sunt tot acolo, la câțiva pași. Am fost uimită de câte lucruri erau de făcut în Reykjavík, în condițiile în care este un oraș destul de mic, cu o populație de sub 140.000 de locuitori."

"Excursia a devenit tot mai bună pe măsură ce descopeream țara"

"Deși m-aș fi putut bucura liniștită doar de Reykjavík, am decis să explorez și restul Islandei.

Am început prin a mă relaxa în apele calde ale lagunei Sky Lagoon și prin a experimenta un ritual în mai multe etape inspirat din practicile nordice tradiționale de wellness. Viața mea este stresantă și îmi este greu să mă relaxez, dar la final m-am simțit renăscută.

Am vizitat o plajă neagră cu coloane uriașe de bazalt formate de erupții vulcanice, am urcat pe un ghețar, am mers în spatele unei cascade imense și am traversat un pod care leagă plăcile tectonice nord-americană și europeană.

Pe tot parcursul călătoriei m-am bucurat de bucătăria locală. E greu să nu iubești o țară obsedată de hot-dog și înghețată, dar am apreciat la fel de mult și mesele rafinate pe care le-am avut la Reykjavík.

Multe dintre produsele de patiserie locale au fost surprinzător de bune — mai bune decât orice am mâncat la Paris. În plus, oamenii pe care i-am întâlnit în Islanda — considerată cea mai pașnică țară din lume — au fost incredibil de amabili. Se vedea și cât de mândri erau să-și arate țara.

Odată, în timp ce stăteam pe acoperișul unui restaurant, cineva m-a întrebat pe mine și pe prietena mea dacă suntem turiști. M-am încordat, întrebându-mă ce va urma. Dar, când am dat din cap afirmativ, pur și simplu ne-au condus spre o parte mai înaltă a acoperișului, de unde priveliștea era și mai spectaculoasă.

În mod neașteptat, m-am simțit ca acasă în Islanda. Am iubit aventura, mâncarea și oamenii. Nu voiam să plec."

"Am revenit în Islanda de încă două ori — și încă plănuiesc să mă întorc"

"La început, mi s-a părut de neconceput să revin în Islanda, având în vedere câte locuri noi mai am de descoperit în lume.

Și, totuși, odată ajunsă acasă, în Washington, DC, sufletul meu tânjea să mă întorc. Îmi lipseau peisajele vaste, liniștite și deschise, atât de diferite de viața mea agitată dintr-un oraș mare.

Când o excursie de familie planificată s-a anulat pe neașteptate, am decis să îmi duc copiii în Islanda — chiar dacă trecuseră doar trei luni de la prima vizită.

De această dată, am rezervat o croazieră-expediție spre nord. Am văzut balene, am traversat Cercul Arctic și am făcut drumeții prin munți și câmpii de lavă atât de frumoase încât păreau ireal de perfecte.

Cinci luni mai târziu, mi-am făcut din nou bagajul și am revenit în Islanda. Eram obsedată de ideea de a vedea aurora boreală și de a descoperi țara iarna.

Islanda arăta cu totul diferit acoperită de zăpadă și am reușit să surprind pentru scurt timp luminile nordice. În această vizită am experimentat și viața de noapte din Reykjavík, de la un bar elegant pe acoperiș până la Lemmy’s, un bar heavy-metal numit după solistul trupei Motörhead.

Pentru mine, a fost încă o dovadă că în Islanda există mereu ceva nou de descoperit — iar eu deja plănuiesc următoarea excursie.

Data viitoare vreau să văd o erupție vulcanică."

