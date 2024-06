Unii români preferă în continuare litoralul românesc, însă mulți aleg să le petreacă în Bulgaria sau în Grecia.

Cei care merg pentru prima dată într-o destinație își iau măsuri de precauție și documentează cu atenție.

Un român plănuiește o vacanță în Albania, însă este rezervat față de preturile cerute pentru cazare prin comparație cu cele din Grecia.

Aceasta a deschis o discuție pe această temă și a cerut opinii de la cei care și-au petrecut deja concediul acolo.

Vacanță în Albania?

"Familie de 3 persoane, 24, 26 și 2 ani și 8 luni, ne gândim la o vacanță vara asta. Ne-am gândit la Albania, cu avion din Budapesta în Tirana și de acolo în Durres, să stăm într-un Airbnb.

Ideea este că mi se par cam ieftine cazările pe Airbnb față de Grecia care are dublu sau triplu preț la cazări. E ceva ce îmi scapă? Majoritatea din Durres sunt și cu vedere la mare.

Am citit multe chestii sketchy despre Albania și nu știu exact la ce să mă aștept, nu ne putem permite să nu fim în siguranță sau să avem întâmplări neplăcute fiind cu un copil așa mic. Nu vom avea mașină, vom merge de la aeroport cu un taxi sau cu host-ul de pe Airbnb (sunt cazări care oferă acest serviciu). Orice sfat este de ajutor. Mulțumesc mult!", a scris acesta pe Reddit.

Ads

"În următorii 10 ani nu mă mai întorc"

Aproape toți cei care au comentat au fost fermi în opinia exprimată și s-au declarat nemulțumiți de destinație.

"Eu am fost în Sarande anul trecut și după experiența de acolo am zis că în următorii 10 ani nu mă mai întorc. Au început albanezii să își ia lumea în cap când au văzut că pot mulge turiștii. Cazare tot așa luată cu Airbnb, dar surpriză, când am ajuns acolo era toată murdară, pete de vopsea etc. Prețuri de Grecia, dar mâncarea mult sub ca și porții, dar și calitate.

Plus unde adaugi că aproape la orice restaurant îți aduceau toate felurile de mâncare cum aveau chef. Și nu, nu am fost la orice ghene. Încercam să alegem ceva minim cu rating 4.5 și cât mai multe reviews. Până la urmă am făcut toxiinfecție alimentară după 5 zile și ne-am cărat în Grecia.

Plajele sunt cu pietriș majoritatea dar alea care au nisip pregătiți-vă de șezlonguri a la Costinești, că nu ai loc să te miști și prețuri de 20 30 de euro niște șezlonguri amărâte. Mie personal mi se pare Albania un văr de la Vaslui al litoralului nostru. Nu recomand absolut deloc, mai ales dacă ești cu mașina. De curiozitate da un search pe google pe la Duress pe acolo să vezi ce zic oamenii în reviewuri și pune după data să vezi cele mai noi. Vezi că aproape peste tot plătești cash și uneori nu ți se zice decât la final."

Ads

"Un singur cuvânt: don’t. Doar dacă ești tânăr și vrei să trăiești anii 90 pe pielea și banii tăi".

"Mai rău ca la noi"

Cineva este de părere că în Albania condițiile ar fi inferioare celor de pe litoralul din România.

"Sub nicio formă Albania, mai ales cu bebeluș".

"Am fost acum vreo 5 ani. Din toate țările de pe Mediterana cred că Albania e cea mai oribilă. Mai rău că la noi. Nu recomand".

"Mie mi se pare că e a și cum mergi la Costinești, dar puțin mai ieftin. Clădirile sunt într-o stare dubioasă (când au avut cutremurul ăla acu câțiva ani au văzut extrem de multe). Standardele lor sunt diferite de ce ai văzut în Grecia (în mai rău), dacă ai de ales propun să mergi în Grecia sau Bulgaria".

Cineva este totuși de altă părere.

"Durres e mult mai ieftin decât țări din jur. Anul trecut am fost acolo și mi-a plăcut la nebunie. Mâncare super ok la prețuri normale. O să îți placă la nebunie”.