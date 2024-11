Destinațiile exotice, preferate de români iarna aceasta. Prețurile, mai avantajoase ca pe Valea Prahovei: ”Sunt dispuși să investească mai mult în sezonul festiv”

Nisip fin, peisaje de vis și ape turcoaz. Toate acestea sunt secretele unei vacanțe exotice de vis, pe care tot mai mulți au început să le prefere, mai ales în sezonul de iarnă. Printre destinațiile alese de români se numără Caraibe, Maldive, Dubai și Zanzibar, prețul lor fiind unul destul de avantajos, având în vedere cât costă o vacanță în România, spun specialiștii.

Tot mai mulți români vor să-și petreacă Crăciunul sau Revelionul în destinații unde clima este una mult mai blândă. Un studiu făcut de o agenție de turism online arată că, atunci când ninge la noi și e frig, mulți români caută să plece în locuri exotice din Africa, Asia, Thailanda sau Emiratele Arabe Unite. Unele vacanțe de lux pot fi chiar mai ieftine ca cele din România, spun specialiștii din domeniu.

”Iarna aceasta, similar cu ultimii ani de după pandemie, românii sunt mai atrași de vacanțele exotice în destinații calde precum Caraibe, Maldive, Dubai, Zanzibar, Thailanda sau Republica Dominicană. Și eu plec cu câteva zeci de români în Caraibe, în Aruba și Curacao de Revelion, iar în afară de anul trecut, când am făcut Revelionul în Laponia, de peste 10 ani am fost numai în destinații exotice, la cald. S-a vândut însă foarte bine Revelionul în Laponia și anul acesta, precum și celelalte grupuri pe care le avem în Laponia. Mai sunt câteva locuri doar pentru plecările din 13 Decembrie și 18 Decembrie. Practic, se caută experiențe inedite și oamenii sunt dispuși să plătească pentru asta, nu mai caută doar să bifeze locuri și obiective turistice”, a declarat Răzvan Pascu, consultant în marketing turistic, pentru Ziare.com.

Cu toate astea, spune specialistul, în paralel, vacanțele de schi în Austria, Italia și Franța rămân opțiuni populare pentru familii sau iubitorii sporturilor de iarnă, însă sunt din ce în ce mai scumpe.

”Cei care preferă să rămână în țară aleg zone montane, precum Valea Prahovei sau Maramureșul, dar acestea sunt considerate din ce în ce mai scumpe comparativ cu ofertele internaționale. O alternativă mai accesibilă și net superioară stațiunilor de pe Valea Prahovei, părerea mea, ar fi o vacanță la schi/zăpadă în Harghita”, a spus consultantul.

Cât costă o vacanță exotică

Potrivit datelor înregistrate de Vola.ro, octombrie este luna în care s-au făcut cele mai multe rezervări pentru destinațiile exotice. Pentru acestea, românii alocă între 7 și 22 de zile, deoarece zborurile sunt lungi, cu escale, ceea ce ar putea fi extrem de obositor. Așadar, o astfel de vacanță poate costa în jur de 2000-2500 euro de persoană, incluzând zborul și cazarea.

”Bugetele variază în funcție de destinație. Dacă vorbim de destinațiile exotice anterior menționate, cum ar fi Caraibe, Maldive, Zanzibar etc., costurile pornesc de la 2.500 de euro de persoană, incluzând zborurile și cazarea la hoteluri de 4-5 stele. Similar este și prețul pentru o excursie în Laponia pentru un adult. În cazul copiilor prețurile diferă, sunt mai mici, în funcție și de vârsta lor, de regimul de mese, etc., dar începe de la jumătate din preț și ajunge la 3/4 din prețul de adult pentru copiii între 2 și 12 ani. Peste 12 ani în general sunt considerați adulți, iar sub 2 ani nu achiți de fel nimic, decât ceva taxe de aeroport”, a explicat Răzvan Pascu.

Pentru cei care vor să meargă totuși la schi în destinațiile din Europa, bugetele sunt de aproximativ 1.000–1.500 de euro de persoană. Nici Valea Prahovei nu este mai ieftină. Pachetul de Crăciun, pentru o persoană, costă în jur de 3.000 de lei, iar cel de Revelion este dublu, scrie stirileprotv.ro. Desigur, pentru cei care vor mai multe facilități, prețurile mai pot crește considerabil.

”Pentru vacanțele interne pe Valea Prahovei, cerul este limita, dar în medie sumele pot ajunge la 4.000–6.000 de lei pentru câteva nopți în perioada sărbătorilor. Românii sunt oricum dispuși să investească mai mult în vacanțe în sezonul festiv”, a conchis specialistul în turism.

Conform studiului menționat, în topul celor mai rezervate destinații ale românilor pentru decembrie se numără: Milano, Roma, Bruxelles, Paris, Londra, Madrid, Viena, Memmingen și Dortmund.

