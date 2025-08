Reuniune neașteptată: Destiny's Child, moment special la concertul final al lui Beyoncé din Las Vegas

Destiny's Child s-a reunit în sfârşit! Grupul de fete din anii «90 s-a reunit pe scenă pentru o apariţie surpriză la ultimul concert al starului Beyoncé Knowles-Carter, „Cowboy Carter”, din Las Vegas, relatează USA Today.

Cântăreaţa câştigătoare de premii Grammy a avut ultimul său concert la Allegiant Stadium din Las Vegas la 26 iulie. Concertul a marcat ultimul dintre cele două spectacole consecutive susţinute la stadion în cadrul turneului Cowboy Carter and the Rodeo Chitlin' Circuit Tour. De asemenea, a fost ultimul dintre cele 32 de concerte susţinute în stadioane din Statele Unite şi Europa.

În timpul concertului, fanii au fost uimiţi când Kelly Rowland şi Michelle Williams au urcat pe scenă. Cele trei artiste, cunoscute anterior sub numele de Destiny's Child, au interpretat câteva dintre hiturile lor îndrăgite, inclusiv imnul lor din 2001, „Bootylicious”, şi hitul din 2005, „Lose My Breath”.

Rowland şi Williams au ajutat-o chiar pe Beyoncé cu „Mute Challenge”, piesa preferată din albumul „Renaissance”, iar momentul a fost cu adevărat special când au cântat versurile „just me and my crew--big energy!” (doar eu şi echipa mea – energie maximă!).

„Nu-mi vine să cred că am văzut asta cu ochii mei. Tocmai am văzut o mare parte din istoria Beyoncé pe scenă – trecutul, prezentul şi viitorul ei”, a declarat un fan care a asistat la spectacol.

Grupul de fete a devenit faimos în anii 1990 cu membrele sale originale Beyoncé Knowles, Kelly Rowland, LaTavia Roberson şi LeToya Luckett. În cele din urmă, a devenit un trio format din Beyoncé, Rowland şi Williams, care a avut mult succes înainte de a se despărţi în 2006. Au rămas prietene apropiate de-a lungul anilor, fiecare dintre ele având succes în cariera sa creativă. Cu toate acestea, fanii le-au îndemnat să se reunească.

Destiny's Child reunited at the final show of Beyoncé's #CowboyCarter tour in Las Vegas. pic.twitter.com/Hsp8TGOnIe — Pop Crave (@PopCrave) July 27, 2025

În ianuarie 2024, mama lui Beyoncé, Tina Knowles, a dezvăluit că a primit o serenadă privată de la Destiny's Child de ziua ei, tachinând fanii cu posibilitatea unei reuniuni.

Au trecut ani de când cele trei au cântat împreună în public. În 2018, Beyoncé le-a adus pe cele două foste colege pe scena celebrului festival Coachella, unde au cântat câteva dintre piesele lor clasice.

După cum ştiu fanii, Beyoncé a debutat cu mult aşteptatul spectacol la SoFi Stadium din Los Angeles în 28 aprilie, cu 39 de piese în setlist. Turneul s-a dovedit a fi un spectacol revoluţionar, plin de modă, genuri muzicale diferite şi, mai ales, muzică country şi comentarii culturale.

Turneul a cuprins nouă oraşe din Statele Unite şi Europa.

