Apropiere ”cu pași repezi către un colaps financiar” în cazul destrămării coaliției, avertizează liderul deputaților UDMR

UDMR se așteaptă la un acord în coaliție cu privire la reforma administrației publice locale, care nu a fost inclusă în al doilea pachet de măsuri al Guvernului Bolojan, deoarece nu a avut susținerea PSD. „Ne-am putea apropia cu pași repezi către un colaps financiar, dacă această coaliție nu ar mai exista”, a avertizat liderul deputaților UDMR, Csoma Botond.

„Eu cred că totuși, domnul Bolojan s-a schimbat un pic și a devenit mai flexibil, a înțeles că într-o coaliție de patru partide nu poți să ai numai ideile tale, că asta e viața, nu merge, nu merge. Eu cred că a mers în direcția bună, în acest sens, pentru că nu poți să fii inflexibil într-o coaliție de patru partide”, a declarat deputatul UDMR Csoma Botond la RFI.

PSD s-a opus reformei administrației publice locale, care ar fi dus la reducerea numărului de posturi de la aproximativ 190.000 de posturi, dintre care doar 129.000 ocupate. Premierul Bolojan a insistat că trebuie tăiate mai mult de 30% din posturi, astfel încât să existe o reducere reală a cheltuielilor.

Liderul deputaților UDMR crede că guvernul și coaliția trebuie să reziste, chiar și în cazul unei greve generale.

„Proteste vor mai fi, sigur. Dacă o să avem de-a face cu o grevă generală, va fi greu de guvernat, vă dați seama, va fi greu de guvernat, dar n-avem altă cale. Reformele trebuie făcute. Situația bugetară este cruntă. Nu putem să lăsăm țara să ajungă într-un colaps (...). Ne-am putea apropia cu pași repezi către un colaps financiar, dacă această coaliție nu ar mai exista”, a mai spus UDMR Csoma Botond.

Ads