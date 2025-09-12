Apropiere ”cu pași repezi către un colaps financiar” în cazul destrămării coaliției, avertizează liderul deputaților UDMR

Autor: Aniela Manolea
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 11:24
230 citiri
Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond Foto: Facebook/Csoma Botond

UDMR se așteaptă la un acord în coaliție cu privire la reforma administrației publice locale, care nu a fost inclusă în al doilea pachet de măsuri al Guvernului Bolojan, deoarece nu a avut susținerea PSD. „Ne-am putea apropia cu pași repezi către un colaps financiar, dacă această coaliție nu ar mai exista”, a avertizat liderul deputaților UDMR, Csoma Botond.

„Eu cred că totuși, domnul Bolojan s-a schimbat un pic și a devenit mai flexibil, a înțeles că într-o coaliție de patru partide nu poți să ai numai ideile tale, că asta e viața, nu merge, nu merge. Eu cred că a mers în direcția bună, în acest sens, pentru că nu poți să fii inflexibil într-o coaliție de patru partide”, a declarat deputatul UDMR Csoma Botond la RFI.

PSD s-a opus reformei administrației publice locale, care ar fi dus la reducerea numărului de posturi de la aproximativ 190.000 de posturi, dintre care doar 129.000 ocupate. Premierul Bolojan a insistat că trebuie tăiate mai mult de 30% din posturi, astfel încât să existe o reducere reală a cheltuielilor.

Liderul deputaților UDMR crede că guvernul și coaliția trebuie să reziste, chiar și în cazul unei greve generale.

„Proteste vor mai fi, sigur. Dacă o să avem de-a face cu o grevă generală, va fi greu de guvernat, vă dați seama, va fi greu de guvernat, dar n-avem altă cale. Reformele trebuie făcute. Situația bugetară este cruntă. Nu putem să lăsăm țara să ajungă într-un colaps (...). Ne-am putea apropia cu pași repezi către un colaps financiar, dacă această coaliție nu ar mai exista”, a mai spus UDMR Csoma Botond.

